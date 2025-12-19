Путин подведет итоги года и ответит на вопросы россиян на прямой линии

https://1prime.ru/20251219/putin-865692394.html

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией, глава государства в прямом эфире подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и обращения россиян. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Федеральные телеканалы закладывают на нее три часа. Площадкой мероприятия станет московский Гостиный двор - именно там соберутся журналисты, среди которых будут и представители зарубежной прессы, в том числе из недружественных стран. Колл-центр для сбора обращений от граждан работает с 4 декабря. За сутки до начала программы были зарегистрировано свыше 2 миллионов обращений. Прием вопросов будет идти вплоть до окончания "Итогов года", а среди операторов, принимающих обращения россиян, как и в прошлом году, есть ветераны СВО. ЧТО ВОЛНУЕТ РОССИЯН Основными темами вопросов на прямую линию традиционно стали социальная политика, ход спецоперации и экономическая ситуация в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что преобладают обращения по социальной тематике, в том числе о пособиях. Также поступает много вопросов, связанных с ипотекой. А вот по теме здравоохранения обращений стало меньше, чем в предыдущие годы. Сам Путин на днях в ходе заседания коллегии Минобороны упомянул, что на прямую линию поступает много вопросов на темы, связанные с поддержкой участников СВО. При этом в Кремле обращали внимание на снижение числа обращений об острых проблемах участников и ветеранов спецоперации. Как отмечал Песков, тема обеспечения прав героев СВО ушла из первой тройки вопросов и сейчас находится на 5-6 месте по числу обращений. Это говорит о хорошо выстроенной системе и о том, что работа по поддержке военнослужащих приносит свои плоды, отмечали в Кремле. Традиционно в центре внимания на прямой линии оказываются внутриполитические вопросы, но и международная проблематика не остается без внимания. Как правило, вопросы мировой повестки в беседе с Путиным поднимают журналисты. ИИ СНОВА В ПОМОЩЬ Обрабатывать поступающие вопросы, как и в прошлом 2024 году, помогает "ГигаЧат" от "Сбера". В ноябре, выступая на конференции по искусственному интеллекту, Путин отмечал, что языковая модель "Сбера" уже показала свою эффективность при анализе и систематизации громадного массива обращений граждан. Нейросеть может анализировать обращения, рассортировывать их по темам и по приоритетам - в зависимости от социальной уязвимости категории гражданина. Согласно последним данным "ГигаЧата", женщины обращаются на прямую линию чаще мужчин - 67% против 33%. Каждое второе обращение (53%) поступает от граждан старше 56 лет, четверть (24%) - в возрасте от 36 до 55 лет, 13% - от 18 до 35 лет, 13% вопросов направили россияне до 18 лет. По числу обращений лидируют Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, а самым популярным способом задать вопрос президенту является телефонный звонок. ПОМОЩЬ КРУГЛЫЙ ГОД Сбор обращений на прямую линию президента стартовал 4 декабря, и с этого момента волонтеры Народного фронта совместно с российскими ведомствами принялись помогать россиянам с решением их вопросов. По словам Пескова, наиболее активно участвует в этой работе Минздрав, оперативно помогая со срочными проблемами. Значительное число поступивших вопросов уже было решено. Такая помощь по поручению президента России идет круглый год, а не только в преддверии подготовки к прямой линии - Народный фронт продолжает анализировать обращения и после эфира и направляет информацию в администрацию президента и компетентным органам власти. Как отмечал Песков, это касается решения и отдельных проблем граждан, и анализа целых тенденций, которые определяются на основе вопросов россиян. Сам президент в этом году еще до старта эфира "Итогов года" исполнил желания двоих детей, которые обратились на прямую линию - подарил 11-летнему Владимиру кимоно и выполнил мечту юнармейца Егора полетать на самолете. ИТОГИ 2024 ГОДА Одной из центральных тем программы в 2024 году стали экономика и развитие страны. Путин назвал рост отечественной экономики в значительной степени результатом суверенитета, а работу правительства признал эффективной. Особое внимание было уделено и новым регионам - президент сделал акцент на том, что России хватит сил восстановить все свои исторические территории. Эфир программы запомнился тем, что Путин показал копию знамени 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которую ему передали бойцы. На фоне знамени президент подчеркнул успехи армии в зоне СВО, отметив, что ее боеготовность находится на самом высоком месте в мире. Также глава государства заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, а Киев не готов идти на какие-либо компромиссы, вместо этого на Украине "как бродячих собак хватают" людей и бросают их под пули. В тоже время Путин подчеркнул, что подписывать документы о мире Россия будет только с легитимными властями Украины. Спрашивали Путина и о геополитической обстановке в мире. Так, президент заявил, что Россия осуждает захват Израилем любых сирийских территорий и видит решение палестино-израильской проблематики в создании государства Палестина. Глава государства назвал сотрудничество России и КНР очень серьезным элементом международной жизни, страны практически всегда координируют свои действия на мировой арене. Количество обращений на "Итоги года с Владимиром Путиным" в 2024 году превысило 2,2 миллиона. Глава государства за 4,5 часа успел ответить на 76 вопросов, в том числе на 14 по тематике СВО. Вопросы прозвучали от 33 представителей СМИ, включая блогеров и модераторов, а также от почти 30 россиян. Кроме того, вопросы прозвучали от шести иностранных изданий, в том числе из недружественных стран - США и Великобритании.

