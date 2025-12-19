СПРАВКА - Общение Владимира Путина с россиянами в прямом эфире

https://1prime.ru/20251219/putin-865693060.html

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в пятницу.

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в пятницу. Ниже приводится справочная информация. Традиционные телевизионные "прямые линии" появились еще во время первого президентского срока Владимира Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года. В 2023 и 2024 годах "прямые линии" были совмещены с пресс-конференцией. Первый разговор президента России Владимира Путина с россиянами состоялся 24 декабря 2001 года и транслировался он двумя российскими телеканалами - ОРТ и РТР. Одновременно с телеэфиром велась прямая радиотрансляция на радио "Маяк". Тогда Владимиру Путину поступило 400 тысяч вопросов. Несмотря на то, что эфир длился около 2,5 часа, на час больше запланированного времени, ответить удалось всего на 46 вопросов. Тогда же президент обещал россиянам, что и впредь будет отвечать на их вопросы в прямом эфире. Второй раз на вопросы граждан президент РФ Владимир Путин отвечал 19 декабря 2002 года в прямом эфире "Первого канала", телеканала "Россия", радиостанций "Маяк" и "Радио России". Прямая линия с президентом России длилась 2 часа 35 минут. Путин ответил в прямом телерадиоэфире на 51 вопрос. В Центр обработки информации поступило 1 миллион 422 тысячи звонков. В отличие от прямой линии 2001 года появились некоторые нововведения: если в 2001 году в основном выходили на связь с крупными городами страны, то в 2002 году на связи были шесть региональных центров, а также два села и два малых города. Вопросы можно было задавать в прямом эфире. Подавляющее большинство вопросов касались социальной тематики, в частности, уровня и выплат заработной платы, пенсий, высоких тарифов на коммунальные услуги. Примерно пятая часть вопросов от граждан России, заданных президенту Владимиру Путину в рамках прямой линии, была связана с уровнем жизни. Из них не менее половины касались проблем с жильем. Большинство абонентов, как и в 2001 году, составляли пенсионеры. 18 декабря 2003 года состоялась третья прямая линия с президентом России. Общение длилось 2 часа 50 минут, президент ответил на 68 вопросов. Всего поступило 1 миллион 553 тысячи звонков. Традиционно доминировали вопросы россиян, сетующих на невысокие доходы, около 80% всех заданных вопросов касались несвоевременной выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы. Граждане жаловались на плохое жилье, отсутствие водопровода, невысокие пенсии и социальные пособия. В ходе этого прямого эфира Владимир Путин впервые объявил о намерении баллотироваться в президенты России на второй срок. В 2004 году президент сделал перерыв в разговорах с гражданами, вместо прямой линии была организована масштабная пресс-конференция Владимира Путина в Кремле. 27 сентября 2005 года состоялась четвертая прямая линия. Тогда впервые вопросы можно было задать не только на специально созданном сайте или по телефону, но и через sms. Всего президенту поступило тогда более 1 миллиона вопросов: более 1 миллиона звонков, более 100 тысяч sms-сообщений. За 2 часа 53 минуты президент ответил на 60 вопросов, 14 из которых выбрал сам. Как и в прошлые годы, большинство вопросов касались экономических проблем и социальной сферы. Подавляющее большинство обращений касались внутренней политики России, лишь шесть – международных проблем, только один вопрос носил личный характер. 25 октября 2006 года Владимир Путин в пятый раз ответил на вопросы в прямом теле- и радиоэфире. Трансляция прямой линии с президентом России длилась 2 часа 54 минуты. За это время президент ответил более чем на 50 вопросов, заданных в ходе прямых включений из разных точек страны, по телефону, а также поступивших на сайт. Большинство из них – 41 – касались внутренних дел России, международные проблемы волновали девятерых обратившихся, два вопроса носили личный характер. Всего в адрес главы государства пришло более 2 миллионов 300 тысяч вопросов, из которых порядка 2 миллионов 200 тысяч были заданы по телефону, а 100 тысяч – через интернет. Во время трансляции был открыт канал приема sms-сообщений. 18 октября 2007 года состоялась шестая по счету прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Телетрансляция была организована каналами "Вести", "Россия" и "Первый". Она стала рекордной на то время как по продолжительности, так и по числу вопросов. За 3 часа 5 минут и 40 секунд общения с народом президент ответил на 72 вопроса из более чем 2,5 миллиона поступивших. Как и в предыдущие годы, граждан России в основном волновали проблемы социального характера, связанные с увеличением зарплат и пенсий, социальной поддержки беременных женщин и молодых мам, строительством жилья, подорожанием многих видов продуктов. По восемь вопросов пришлось на экономику, международную и внутреннюю политику. Президент ответил на четыре личных вопроса, три – об Олимпиаде, три – об армии и два – о футболе. В прямой линии участвовали 67 городов России и ближнего зарубежья, при этом в прямой эфир выходили 12 из них, причем некоторые по два-три раза. Всего поступило 2 миллиона 276 тысяч 931 звонок. 4 декабря 2008 года Владимир Путин провел свою седьмую прямую линию с россиянами. Впервые он отвечал на вопросы в качестве главы правительства и лидера "Единой России". Специальная программа "Разговор с Владимиром Путиным" началась в 12 часов в прямом эфире телеканалов "Россия", "Вести" и продолжалась 3 часа 8 минут, что на три минуты дольше, чем в 2007 году. Владимир Путин ответил на 80 вопросов, которые поступали по телефону, sms, интернету, а также из российских регионов. Всего поступило 1 миллион 636 тысяч 800 звонков, 642 тысячи sms-сообщений. Основная масса вопросов касалась последствий мирового финансового кризиса, роста цен на бензин, пенсий, социальных льгот, систем оплаты труда бюджетников. Также волновал граждан материнский капитал и ипотека для молодых семей. 3 декабря 2009 года премьер-министр России Владимир Путин провел восьмую прямую линию с жителями России. Программа называлась "Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение". В прямом эфире телеканалов "Россия", "Вести", радиостанций "Маяк" и "Радио России" Владимир Путин отвечал на вопросы граждан. Диалог продолжался 4 часа и 2 минуты. Премьер ответил более чем на 80 вопросов. Всего поступило более 2 миллионов вопросов – телефонных звонков, sms-сообщений и писем на электронный адрес www.moskva-putinu.ru. Лейтмотивом прямой линии-2009 стала поддержка промышленности. 16 декабря 2010 года специальная программа "Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение" вышла в эфире телеканалов "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Она стала девятой по счету и побила рекорд общения с россиянами в прямом эфире в 2009 году на 24 минуты, составив 4 часа 26 минут. Глава правительства успел ответить на 90 вопросов, из которых сам выбрал 31. Большая часть вопросов касалась социально-экономической темы. Премьера также спрашивали о подготовке к проведению Олимпиады-2014 в Сочи и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Один из вопросов касался того, приходилось ли премьеру отдавать приказы об уничтожении предателей. В адрес премьер-министра поступило более 2 миллионов вопросов, полмиллиона вопросов было задано через sms-сообщения, 1 миллион 400 тысяч вопросов поступило по телефону, все остальные обращения получены через сайт. 15 декабря 2011 года Владимир Путин в очередной раз отвечал в прямом эфире на вопросы россиян. В течение 4,5 часа его слушали почти 40% телевизионной аудитории. Десятая по счету, юбилейная прямая линия, началась в 12.00 мск и завершилась в 16.32 мск. За время программы "Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение" глава правительства успел ответить на 88 вопросов, 25 из которых касались итогов парламентских выборов, предстоящих президентских выборов, российских партий, политических планов Путина, кадровых вопросов и другого. По данным ведущих прямой линии, из 1 миллиона 882 тысяч звонков и sms-сообщений, поступивших в специальный организованный call-центр на 15.30 мск, больше всего россиян волновали проблемы социального обслуживания, социальной защиты, на втором месте по популярности – вопросы ЖКХ, а на третьем – о труде и заработной плате. Также Путину задавали вопросы личного характера: о чем он мечтает, где будет встречать Новый год, в чем для него заключается счастье, и какие черты характера в себе считает отрицательными. В 2012 году прямая линия с президентом не проводилась, однако в Кремле заявляли, что не собираются отказываться от такого формата, а также сообщили, что он будет проводиться в теплое время года. 25 апреля 2013 года состоялась традиционная прямая линия с Владимиром Путиным. Ее транслировали телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия 24", радиостанции "Маяк", "Вести FМ" и "Радио России". Путин в очередной раз побил свой рекорд по продолжительности прямой линии, которая в этот раз длилась 4 часа 47 минут. За это время глава государства успел ответить на 85 вопросов, в том числе 24 блиц-вопроса, восемь из которых Путин отобрал сам, а другие были заданы ведущими. Также ведущие озвучивали вопросы, приходящие по интернету и по sms. Кроме того, в 2013 году президенту поступило и рекордное количество обращений граждан. Как сообщили в call-центре, по состоянию на 16.00 мск их количество приближалось к 3 миллионам. По традиции внимание граждан было сконцентрировано на социальных вопросах. В эфире звучали жалобы на необоснованно завышенные коммунальные платежи и низкие зарплаты. 17 апреля 2014 года президент России Владимир Путин провел традиционное ежегодное общение с россиянами в рамках прямой линии. Впервые в ней приняли участие жители нового российского региона – Крыма. Программу транслировали в прямом эфире телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия 24", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". В 2014 году прямая линия с Владимиром Путиным продлилась 3 часа 55 минут. За это время глава государства успел ответить на 81 вопрос, из которых 35 касались Крыма и Украины. В ходе прямой линии были проведены четыре включения из российских регионов, еще одно включение прошло из студии в Берлине, где собрались международные эксперты дискуссионного клуба "Валдай". Четыре вопроса задали жители Севастополя. Свой видеовопрос президенту направил экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. Всего в адрес главы государства поступило 2,9 миллиона вопросов. 16 апреля 2015 года президент России Владимир Путин в тринадцатый раз пообщался с россиянами в прямом эфире "Первого канала", телеканалов "Россия 1" и "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Всего в рамках программы поступило более 3 миллионов вопросов. Прямая линия продлилась 3 часа 57 минут. В ходе прямой линии были проведены включения из шести российских регионов. В рамках прямой линии поступило более 3 миллионов телефонных звонков и sms-обращений. Глава государства успел ответить на 74 вопроса. Они касались санкций и контрсанкций, ситуации на Украине, расследования убийства оппозиционера Бориса Немцова, а также внутренней тематики – кредитование, ипотека, госслужба. 14 апреля 2016 года состоялась очередная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию вели телеканалы "Первый", "Россия 1" и "Россия 24", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Всего президенту поступило более 3 миллионов вопросов. Прямая линия продлилась 3 часа 40 минут. За это время глава государства успел ответить на 80 вопросов. Основной акцент во время общения с президентом был сделан на внутриполитических и внутриэкономических вопросах. В ходе прямой линии были проведены включения из Крыма, Сахалина, Воронежской области, Томска и Тулы. 15 июня 2017 года в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" вышла 15-я специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным". Всего президенту поступило 2,6 миллиона обращений. Прямая линия продлилась почти 4 часа. За это время глава государства ответил на 73 вопроса. Свои вопросы задали 18 женщин и 25 мужчин из студии и разных городов – Мурманска, Иркутска, Калининграда, Ульяновской области, Солнечногорска, Краснодара и других. В центре внимания были экономика и демография, международная политика и проблемы с медициной, жильем и экологией. 7 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин в 16-й раз пообщался с россиянами в формате прямой линии. Трансляцию вели "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Прямая линия продолжалась 4 часа 20 минут. Глава государства ответил на 73 вопроса, всего поступило 2,5 миллиона вопросов. В основном вопросы, которые задавали главе государства, касались социальных проблем в сфере ЖКХ, экономики, спорта. Президенту также задавали необычные вопросы о деятельности блогеров, закрытии некоторых социальных сетей, криптовалюте, его преемнике, вере в бога и другие. В ходе прямой линии в прямом эфире по онлайн-связи появились 18 губернаторов, членов правительства и чиновников. На обращения граждан в прямом эфире ответили семь губернаторов, а также восемь министров. 20 июня 2019 года в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" вышла ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным". Прямая линия с президентом России традиционно прошла в Гостином дворе в Москве. Вопросы россиян начали принимать с 8.00 мск 9 июня и продолжали это делать вплоть до окончания программы. Всего поступило порядка 2 миллионов обращений. Владимир Путин в ходе прямой линии, которая продолжалась 4 часа 8 минут, ответил на 81 вопрос россиян. Вопросы россиян к президенту касались, в частности, проблем мусоропереработки, тарифов, социально-экономической сферы, здравоохранения, заработных плат, возможной либерализации антинаркотического законодательства, повышения пособия на ребенка до трех лет, отношений России с другими странами. Задавали Путину и неожиданные вопросы – например о том, куда делся народ чудь, как президент борется с ленью и не инопланетянин ли он. В 2020 году прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в своем традиционном формате была отменена, однако некоторые ее элементы были включены в большую пресс-конференцию главы государства в декабре 2020 года: россияне могли заранее задать свой вопрос на сайте https://moskva-putinu.ru или через мобильное приложение "Москва – Путину". 30 июня 2021 года вышла ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным. Трансляцию вели телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", а также радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Всего в рамках программы поступило более 2,2 миллиона обращений. Президент ответил на 68 вопросов. Общая продолжительность мероприятия составила 3 часа 42 минуты. Общение президента с гражданами строилось вокруг тем, которые традиционно наиболее волнуют граждан: социальная политика, проблемы ЖКХ, образования, проблемы медицины и здравоохранения, внешняя политика и международные отношения. Также традиционно звучали и личные вопросы. В частности, россиян интересовало, поет ли президент песни на отдыхе, кто крахмалит его рубашки, как он относится к диетам, какие его любимые произведения и о чем он мечтает. В 2022 году прямая линия с Владимиром Путиным не проводилась. 14 декабря 2023 года прямая линия президента России Владимира Путина прошла в совмещенном формате с пресс-конференцией. Президенту поступило более 2 миллионов вопросов. Владимир Путин посвятил подведению итогов 4 часа 4 минуты, за это время глава государства ответил на 67 вопросов. Из них 26 вопросов задали граждане в формате прямой линии и 33 вопроса – представители СМИ в рамках большой пресс-конференции президента. Ряд вопросов задали иностранцы. Среди них представители СМИ Турции, Китая, США, Франции, Сербской Республики. Владимир Путин также отвечал на вопросы ведущих, на экране студии, приходящие по sms, и на блиц-вопросы. В 2024 году прямая линия президента, совмещенная с пресс-конференцией, вышла в эфир в полдень 19 декабря. Программу провели военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько и телеведущая ВГТРК Александра Суворова. Всего на прямую линию поступило более 2 миллионов вопросов. Их обрабатывали с помощью нейросети GigaChat. Искусственный интеллект определил и топ горячих тем по стране: доступность жилья, коммунальные услуги, здравоохранение, цены на продукты. Также президента спрашивали о международных отношениях, контактах с избранным президентом США Дональдом Трампом, перспективах БРИКС и доллара, сотрудничестве с Китаем. "Итоги года" с Владимиром Путиным продлились четыре с половиной часа, за это время глава государства ответил на 76 вопросов, в том числе на 14 по тематике СВО. Вопросы прозвучали от 33 представителей СМИ, включая блогеров и модераторов, а также почти от 30 россиян. Кроме того, вопросы прозвучали от шести иностранных изданий, в том числе из недружественных стран – США и Великобритании. В 2025 году программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, GigaChat Сбербанка занимается расшифровкой обращений на прямую линию. Два раза Владимир Путин общался с россиянами с помощью интернет-конференций: в марте 2001 года и в июле 2006 года.

