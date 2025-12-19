https://1prime.ru/20251219/putin-865705289.html

Мировые СМИ начали запускать трансляции для освещения прямой линии Путина

Мировые СМИ начали запускать трансляции для освещения прямой линии Путина - 19.12.2025, ПРАЙМ

Мировые СМИ начали запускать трансляции для освещения прямой линии Путина

Мировые СМИ начали запускать трансляции и страницы на своих сайтах для освещения прямой линии президента России Владимира Путина в пятницу. | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T11:35+0300

2025-12-19T11:35+0300

2025-12-19T11:45+0300

технологии

общество

владимир путин

politico

new york times

youtube

итоги года с владимиром путиным — 2025

https://cdnn.1prime.ru/img/83407/27/834072754_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_c3fe9e41e282d3029419f2510bf7996c.jpg

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Мировые СМИ начали запускать трансляции и страницы на своих сайтах для освещения прямой линии президента России Владимира Путина в пятницу. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Она пройдет в формате прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией. Так, например, издание Politico запустило страницу на сайте для публикации обновлений в режиме реального времени во время прямой линии. Мероприятие также анонсировали в публикациях на своих сайтах агентство Рейтер, французский телеканал France 24 и польский TVP World. О предстоящей прямой линии писали американская газета New York Times, издание Business insider, сингапурский новостной канал Channel News Asia. Также ряд видеотрансляций уже был запущен за несколько часов до начала в YouTube, в том числе порталом APT. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, расшифровкой обращений на прямую линию занимается GigaChat.

https://1prime.ru/20251219/chislo--865699298.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , владимир путин, politico, new york times, youtube, итоги года с владимиром путиным — 2025