Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые СМИ начали запускать трансляции для освещения прямой линии Путина - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251219/putin-865705289.html
Мировые СМИ начали запускать трансляции для освещения прямой линии Путина
Мировые СМИ начали запускать трансляции для освещения прямой линии Путина - 19.12.2025, ПРАЙМ
Мировые СМИ начали запускать трансляции для освещения прямой линии Путина
Мировые СМИ начали запускать трансляции и страницы на своих сайтах для освещения прямой линии президента России Владимира Путина в пятницу. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T11:35+0300
2025-12-19T11:45+0300
технологии
общество
владимир путин
politico
new york times
youtube
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/83407/27/834072754_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_c3fe9e41e282d3029419f2510bf7996c.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Мировые СМИ начали запускать трансляции и страницы на своих сайтах для освещения прямой линии президента России Владимира Путина в пятницу. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Она пройдет в формате прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией. Так, например, издание Politico запустило страницу на сайте для публикации обновлений в режиме реального времени во время прямой линии. Мероприятие также анонсировали в публикациях на своих сайтах агентство Рейтер, французский телеканал France 24 и польский TVP World. О предстоящей прямой линии писали американская газета New York Times, издание Business insider, сингапурский новостной канал Channel News Asia. Также ряд видеотрансляций уже был запущен за несколько часов до начала в YouTube, в том числе порталом APT. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, расшифровкой обращений на прямую линию занимается GigaChat.
https://1prime.ru/20251219/chislo--865699298.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83407/27/834072754_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_cfa808831852b1147ddc84da53113465.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , владимир путин, politico, new york times, youtube, итоги года с владимиром путиным — 2025
Технологии, Общество , Владимир Путин, Politico, New York Times, YouTube, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
11:35 19.12.2025 (обновлено: 11:45 19.12.2025)
 
Мировые СМИ начали запускать трансляции для освещения прямой линии Путина

В Сети начали запускать трансляции для освещения прямой линии Путина

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Мировые СМИ начали запускать трансляции и страницы на своих сайтах для освещения прямой линии президента России Владимира Путина в пятницу.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Она пройдет в формате прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.
Так, например, издание Politico запустило страницу на сайте для публикации обновлений в режиме реального времени во время прямой линии.
Мероприятие также анонсировали в публикациях на своих сайтах агентство Рейтер, французский телеканал France 24 и польский TVP World. О предстоящей прямой линии писали американская газета New York Times, издание Business insider, сингапурский новостной канал Channel News Asia.
Также ряд видеотрансляций уже был запущен за несколько часов до начала в YouTube, в том числе порталом APT.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, расшифровкой обращений на прямую линию занимается GigaChat.
Владимир Путин
Число обращений за 4 часа до прямой линии с Путиным превысило 2,5 миллиона
08:35
 
ТехнологииОбществоВладимир ПутинPoliticoNew York TimesYouTubeИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала