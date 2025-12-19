Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия хочет завершить конфликт на Украине мирными средствами, заявил Путин - 19.12.2025
Россия хочет завершить конфликт на Украине мирными средствами, заявил Путин
Президент Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с большой-пресс-конференцией, рассказал о ситуации в зоне СВО и о перспективах достижения мира. | 19.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с большой-пресс-конференцией, рассказал о ситуации в зоне СВО и о перспективах достижения мира.Об урегулировании конфликта &quot;Когда уже все подошло к краю, когда киевский режим развязал войну на юго-востоке Украины, мы им просто сказали: &quot;Послушайте, мы вынуждены будем признать эти непризнанные республики, и лучше, если вы просто дадите людям спокойно жить так, как они хотят, без ваших госпереворотов, без русофобии и так далее. Просто выведите оттуда свои войска, и все&quot;.О ситуации на фронте&quot;Тоже не получили команды на сложение оружия. Шансов практически нет. Они находятся в плотном окружении наших Вооруженных сил&quot;."Это очень хороший плацдарм для дальнейших наступательных операций".О положении ВСУСлавянск, Краматорск, Константиновка остаются главным укрепрайоном.Украина предпринимает безуспешные попытки вернуть хотя бы часть Красноармейска и несет большие потери.Стратегических резервов у ВCУ практически не остается."И это очень существенный элемент, который должен, я надеюсь, побуждать украинский, киевский режим решать все спорные вопросы и заканчивать этот конфликт мирными средствами".О российской армии"У нас много желающих наших мужчин, настоящих мужчин, которые добровольно приходят и заключают контракты на службу в Вооруженных силах. И добровольно идут защищать интересы Родины и интересы людей".Другие заявления Путина на "Итогах года"Об экономике:"Надо отдать должное правительству, они провели большую работу. Удалось сбалансировать бюджет, причем качество этой балансировки находится на уровне 2021 года. Это очень важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы".Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в полдень. К началу туде поступило более 2,5 миллионов вопросов.
12:26 19.12.2025 (обновлено: 13:16 19.12.2025)
 
Россия хочет завершить конфликт на Украине мирными средствами, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с большой-пресс-конференцией, рассказал о ситуации в зоне СВО и о перспективах достижения мира.

Об урегулировании конфликта

  • Россия готова завершить конфликт на Украине при устранении первопричин кризиса.
  • Все началось с госпереворота в 2014 году и с обмана по поводу возможного решения всех проблем мирным путем по результатам Минских соглашений.
  • В 2022 году Россия предупреждала Украину, что вынуждена будет признать ДНР и ЛНР.

"Когда уже все подошло к краю, когда киевский режим развязал войну на юго-востоке Украины, мы им просто сказали: "Послушайте, мы вынуждены будем признать эти непризнанные республики, и лучше, если вы просто дадите людям спокойно жить так, как они хотят, без ваших госпереворотов, без русофобии и так далее. Просто выведите оттуда свои войска, и все".

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года
Владимир Путин
президент России
  • Киев по сути отказывается от завершения конфликта мирными средствами и не демонстрирует готовности к территориальным уступкам.
  • Тем не менее Москва видит определенные сигналы о том, что Киев готов вести диалог.
О ситуации на фронте

  • После того как российские войска вышибли противника с курской земли, стратегическая инициатива полностью перешла их руки.
  • Они наступают по всей линии боевого соприкосновения, противник отступает.
  • Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время.
  • Бои идут в Константиновке, более половины города уже находится под контролем российской армии.
  • Нет сомнений, что российские войска доберут и Константиновку.
  • Более половины Гуляйполя также находится под контролем России, наполовину взят и Дмитров.
  • На Сумском направлении взят Волчанск, в Харьковской области под контроль перешел Купянск.
  • Российские подразделения также операции по взятию Купянска-Узлового, там находятся в окружении порядка 15 батальонов ВСУ.

"Тоже не получили команды на сложение оружия. Шансов практически нет. Они находятся в плотном окружении наших Вооруженных сил".

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года
Владимир Путин
президент России
  • Очень важным было взятие Красноармейска.

"Это очень хороший плацдарм для дальнейших наступательных операций".
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года
Владимир Путин
президент России
О положении ВСУ

Славянск, Краматорск, Константиновка остаются главным укрепрайоном.
Украина предпринимает безуспешные попытки вернуть хотя бы часть Красноармейска и несет большие потери.
Стратегических резервов у ВCУ практически не остается.
"И это очень существенный элемент, который должен, я надеюсь, побуждать украинский, киевский режим решать все спорные вопросы и заканчивать этот конфликт мирными средствами".
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года
Владимир Путин
президент России
О российской армии

  • Укомплектование Вооруженных сил идет в хорошем темпе.
  • Свыше 400 тысяч человек заключили контракты в этом году.
"У нас много желающих наших мужчин, настоящих мужчин, которые добровольно приходят и заключают контракты на службу в Вооруженных силах. И добровольно идут защищать интересы Родины и интересы людей".
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года
Владимир Путин
президент России
  • Вопросы развития и обеспечения потребностей Вооруженных сил удается решать в полном объеме.
  • В сфере беспилотных систем Россия по количеству дронов превосходит противника, работы в этом направлении будут продолжаться.

Другие заявления Путина на "Итогах года"

Об экономике:
  • Инфляция в России по итогам этого года составит 5,7-5,8 процента.
  • Рост реальных зарплат за год составит 4,5 процента.
  • Дефицит федерального бюджета в следующем году должен составить не более 1,6 процента.
  • Уровень безработицы находится на исторически минимальном уровне — 2,2 процента.
  • Госдолг России — один из самых низких среди развитых экономик, сейчас он составляет 17,7 процента от ВВП.
  • России в полном объеме удастся выполнять социальные обязательства.
"Надо отдать должное правительству, они провели большую работу. Удалось сбалансировать бюджет, причем качество этой балансировки находится на уровне 2021 года. Это очень важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы".
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года
Владимир Путин
президент России
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в полдень. К началу туде поступило более 2,5 миллионов вопросов.
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАРФВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
