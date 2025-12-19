https://1prime.ru/20251219/putin-865707098.html

Россия хочет завершить конфликт на Украине мирными средствами, заявил Путин

Президент Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с большой-пресс-конференцией, рассказал о ситуации в зоне СВО и о перспективах достижения мира. | 19.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с большой-пресс-конференцией, рассказал о ситуации в зоне СВО и о перспективах достижения мира.Об урегулировании конфликта "Когда уже все подошло к краю, когда киевский режим развязал войну на юго-востоке Украины, мы им просто сказали: "Послушайте, мы вынуждены будем признать эти непризнанные республики, и лучше, если вы просто дадите людям спокойно жить так, как они хотят, без ваших госпереворотов, без русофобии и так далее. Просто выведите оттуда свои войска, и все".О ситуации на фронте"Тоже не получили команды на сложение оружия. Шансов практически нет. Они находятся в плотном окружении наших Вооруженных сил"."Это очень хороший плацдарм для дальнейших наступательных операций".О положении ВСУСлавянск, Краматорск, Константиновка остаются главным укрепрайоном.Украина предпринимает безуспешные попытки вернуть хотя бы часть Красноармейска и несет большие потери.Стратегических резервов у ВCУ практически не остается."И это очень существенный элемент, который должен, я надеюсь, побуждать украинский, киевский режим решать все спорные вопросы и заканчивать этот конфликт мирными средствами".О российской армии"У нас много желающих наших мужчин, настоящих мужчин, которые добровольно приходят и заключают контракты на службу в Вооруженных силах. И добровольно идут защищать интересы Родины и интересы людей".Другие заявления Путина на "Итогах года"Об экономике:"Надо отдать должное правительству, они провели большую работу. Удалось сбалансировать бюджет, причем качество этой балансировки находится на уровне 2021 года. Это очень важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы".Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в полдень. К началу туде поступило более 2,5 миллионов вопросов.

2025

