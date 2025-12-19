Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал условие для завершения конфликта на Украине - 19.12.2025, ПРАЙМ
Политика
Путин назвал условие для завершения конфликта на Украине
Россия готова и хочет завершить конфликт на Украине при устранении первопричин кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин.
2025-12-19T12:36+0300
2025-12-19T12:36+0300
политика
россия
общество
украина
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853709757_0:124:3201:1924_1920x0_80_0_0_d21fe15c92fb9271ad6c91feec8a0f16.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Россия готова и хочет завершить конфликт на Украине при устранении первопричин кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в министерстве иностранных дел Российской Федерации и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
россия, общество , украина, рф, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, РФ, Владимир Путин
12:36 19.12.2025
 
Путин назвал условие для завершения конфликта на Украине

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Россия готова и хочет завершить конфликт на Украине при устранении первопричин кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в министерстве иностранных дел Российской Федерации и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Политика РОССИЯ Общество УКРАИНА РФ Владимир Путин
 
 
