https://1prime.ru/20251219/putin-865707407.html
Путин назвал условие для завершения конфликта на Украине
Путин назвал условие для завершения конфликта на Украине - 19.12.2025, ПРАЙМ
Путин назвал условие для завершения конфликта на Украине
Россия готова и хочет завершить конфликт на Украине при устранении первопричин кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T12:36+0300
2025-12-19T12:36+0300
2025-12-19T12:36+0300
политика
россия
общество
украина
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853709757_0:124:3201:1924_1920x0_80_0_0_d21fe15c92fb9271ad6c91feec8a0f16.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Россия готова и хочет завершить конфликт на Украине при устранении первопричин кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в министерстве иностранных дел Российской Федерации и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
https://1prime.ru/20251217/ukraina-865651404.html
украина
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853709757_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_e0f150269f4b0b4c6d4d3ce14ea2be5f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , украина, рф, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, РФ, Владимир Путин
Путин назвал условие для завершения конфликта на Украине
Путин: Россия готова завершить конфликт на Украине при устранении первопричин