Путин назвал условие для завершения конфликта на Украине

19.12.2025

Россия готова и хочет завершить конфликт на Украине при устранении первопричин кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин.

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Россия готова и хочет завершить конфликт на Украине при устранении первопричин кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в министерстве иностранных дел Российской Федерации и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

