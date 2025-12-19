Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киев отказывается от завершения конфликта мирными средствами, заявил Путин - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251219/putin-865707768.html
Киев отказывается от завершения конфликта мирными средствами, заявил Путин
Киев отказывается от завершения конфликта мирными средствами, заявил Путин - 19.12.2025, ПРАЙМ
Киев отказывается от завершения конфликта мирными средствами, заявил Путин
Киев, по сути, отказывается от завершения конфликта мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T12:31+0300
2025-12-19T12:31+0300
политика
россия
общество
киев
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707614_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0b75b236027f0648495036175155f116.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Киев, по сути, отказывается от завершения конфликта мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин. "И сейчас, по сути дела, отказываются от завершения этого конфликта мирными средствами", - сказал Путин в ходе прямой линии. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в четверг в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
https://1prime.ru/20251219/putin-865707098.html
киев
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707614_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6f9cc77a5954d8142affa985f5b45761.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , киев, рф, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Общество , Киев, РФ, Владимир Путин
12:31 19.12.2025
 
Киев отказывается от завершения конфликта мирными средствами, заявил Путин

Путин: Киев, про сути, отказывается от завершения конфликта мирными средствами

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Киев, по сути, отказывается от завершения конфликта мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И сейчас, по сути дела, отказываются от завершения этого конфликта мирными средствами", - сказал Путин в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в четверг в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Россия хочет завершить конфликт на Украине мирными средствами, заявил Путин
12:26
 
ПолитикаРОССИЯОбществоКиевРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала