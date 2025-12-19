https://1prime.ru/20251219/putin-865707768.html

Киев отказывается от завершения конфликта мирными средствами, заявил Путин

Киев отказывается от завершения конфликта мирными средствами, заявил Путин - 19.12.2025, ПРАЙМ

Киев отказывается от завершения конфликта мирными средствами, заявил Путин

Киев, по сути, отказывается от завершения конфликта мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T12:31+0300

2025-12-19T12:31+0300

2025-12-19T12:31+0300

политика

россия

общество

киев

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707614_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0b75b236027f0648495036175155f116.jpg

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Киев, по сути, отказывается от завершения конфликта мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин. "И сейчас, по сути дела, отказываются от завершения этого конфликта мирными средствами", - сказал Путин в ходе прямой линии. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в четверг в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.

https://1prime.ru/20251219/putin-865707098.html

киев

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , киев, рф, владимир путин