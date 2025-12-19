https://1prime.ru/20251219/putin-865707768.html
Киев отказывается от завершения конфликта мирными средствами, заявил Путин
Киев отказывается от завершения конфликта мирными средствами, заявил Путин - 19.12.2025, ПРАЙМ
Киев отказывается от завершения конфликта мирными средствами, заявил Путин
Киев, по сути, отказывается от завершения конфликта мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T12:31+0300
2025-12-19T12:31+0300
2025-12-19T12:31+0300
политика
россия
общество
киев
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707614_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0b75b236027f0648495036175155f116.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Киев, по сути, отказывается от завершения конфликта мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин. "И сейчас, по сути дела, отказываются от завершения этого конфликта мирными средствами", - сказал Путин в ходе прямой линии. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в четверг в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
https://1prime.ru/20251219/putin-865707098.html
киев
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707614_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6f9cc77a5954d8142affa985f5b45761.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , киев, рф, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Общество , Киев, РФ, Владимир Путин
Киев отказывается от завершения конфликта мирными средствами, заявил Путин
Путин: Киев, про сути, отказывается от завершения конфликта мирными средствами