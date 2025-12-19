Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
19.12.2025
Рост ВВП за три года составил 9,7 процента, заявил Путин
Рост ВВП за три года составил 9,7 процента, заявил Путин - 19.12.2025, ПРАЙМ
Рост ВВП за три года составил 9,7 процента, заявил Путин
Рост ВВП России в текущем году составляет 1%, но за трехлетку он достиг уже 9,7%, заявил российский президент Владимир Путин. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T12:36+0300
2025-12-19T12:42+0300
экономика
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865708029_0:348:3023:2048_1920x0_80_0_0_50a3f9bab3c4493ab2d59d16d1cf6ffd.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Рост ВВП России в текущем году составляет 1%, но за трехлетку он достиг уже 9,7%, заявил российский президент Владимир Путин."Что у нас произошло в экономике за прошедший год. Рост ВВП составляет 1%, но, если взять за трехлетку последнюю, такой счет тоже является вполне корректным, то общий рост 9,7%", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
итоги года с владимиром путиным — 2025, владимир путин
Экономика, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Владимир Путин
12:36 19.12.2025 (обновлено: 12:42 19.12.2025)
 
Рост ВВП за три года составил 9,7 процента, заявил Путин

Путин: Рост ВВП России за три года составил 9,7 процента

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Рост ВВП России в текущем году составляет 1%, но за трехлетку он достиг уже 9,7%, заявил российский президент Владимир Путин.
"Что у нас произошло в экономике за прошедший год. Рост ВВП составляет 1%, но, если взять за трехлетку последнюю, такой счет тоже является вполне корректным, то общий рост 9,7%", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Экономика
 
 
Заголовок открываемого материала