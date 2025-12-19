https://1prime.ru/20251219/putin-865708862.html
Рост ВВП за три года составил 9,7 процента, заявил Путин
экономика
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Рост ВВП России в текущем году составляет 1%, но за трехлетку он достиг уже 9,7%, заявил российский президент Владимир Путин."Что у нас произошло в экономике за прошедший год. Рост ВВП составляет 1%, но, если взять за трехлетку последнюю, такой счет тоже является вполне корректным, то общий рост 9,7%", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
