https://1prime.ru/20251219/putin-865708987.html
Путин рассказал о работе над снижением инфляции
Путин рассказал о работе над снижением инфляции - 19.12.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о работе над снижением инфляции
Задачу снизить инфляцию в РФ уже удается решать, к концу года она будет 5,7-5,8%, заявил президент России Владимир Путин. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T12:42+0300
2025-12-19T12:42+0300
2025-12-19T12:43+0300
экономика
россия
рф
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_0:52:3059:1773_1920x0_80_0_0_4b08396228d728275583a2657352a7cc.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Задачу снизить инфляцию в РФ уже удается решать, к концу года она будет 5,7-5,8%, заявил президент России Владимир Путин. "В целом эту задачу (снижения инфляции - ред.) удается решать. Потому что была поставлена цель снизить инфляцию хотя бы до 6%, но судя по всему, к концу года она будет меньше 6% - 5,7-5,8%", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
https://1prime.ru/20251219/putin-865708862.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_4105b42e5307fb6937a2afac43f521b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин рассказал о работе над снижением инфляции
Путин: к концу года инфляция снизится до 5,7-5,8 процентов