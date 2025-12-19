https://1prime.ru/20251219/putin-865709132.html
Путин объяснил снижение темпов роста российской экономики
Путин объяснил снижение темпов роста российской экономики
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Снижение темпов экономического роста - сознательный шаг ради сохранения качества экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. "Снижение темпов экономического роста - это сознательный шаг, плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей", - сказал российский лидер в ходе прямой линии. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
