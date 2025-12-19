https://1prime.ru/20251219/putin-865709132.html

Путин объяснил снижение темпов роста российской экономики

Путин объяснил снижение темпов роста российской экономики - 19.12.2025, ПРАЙМ

Путин объяснил снижение темпов роста российской экономики

Снижение темпов экономического роста - сознательный шаг ради сохранения качества экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T12:44+0300

2025-12-19T12:44+0300

2025-12-19T12:45+0300

россия

рф

владимир путин

итоги года с владимиром путиным — 2025

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707974_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_50ec828584de2505b28523d2f8e5d344.jpg

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Снижение темпов экономического роста - сознательный шаг ради сохранения качества экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. "Снижение темпов экономического роста - это сознательный шаг, плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей", - сказал российский лидер в ходе прямой линии. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.

https://1prime.ru/20251219/putin-865708987.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025