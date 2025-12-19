https://1prime.ru/20251219/putin-865709264.html

Путин оценил дефицит бюджета в 2025 году

Дефицит федерального бюджета в 2025 году составит 2,6% ВВП, на следующий год снизится до 1,6% ВВП, заявил президент России Владимир Путин. | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T12:46+0300

экономика

россия

владимир путин

итоги года с владимиром путиным — 2025

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета в 2025 году составит 2,6% ВВП, на следующий год снизится до 1,6% ВВП, заявил президент России Владимир Путин. "Дефицит федерального бюджета - 2,6%, но на следующий год мы исходим из того, что он будет уже 1,6%", - сказал президент в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

