Путин оценил дефицит бюджета в 2025 году
Дефицит федерального бюджета в 2025 году составит 2,6% ВВП, на следующий год снизится до 1,6% ВВП, заявил президент России Владимир Путин. | 19.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета в 2025 году составит 2,6% ВВП, на следующий год снизится до 1,6% ВВП, заявил президент России Владимир Путин. "Дефицит федерального бюджета - 2,6%, но на следующий год мы исходим из того, что он будет уже 1,6%", - сказал президент в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
