Путин оценил рост реальных зарплат в России

Рост реальных зарплат в РФ по итогам 2025 года составит 4,5%, заявил президент России Владимир Путин. | 19.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Рост реальных зарплат в РФ по итогам 2025 года составит 4,5%, заявил президент России Владимир Путин. "Реальная заработная плата - то есть за вычетом инфляции - ее рост составит 4,5%", - сказал глава государства в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

