https://1prime.ru/20251219/putin-865709497.html

Путин оценил качество российского бюджета

Путин оценил качество российского бюджета - 19.12.2025, ПРАЙМ

Путин оценил качество российского бюджета

Правительству РФ удалось сбалансировать бюджет, его качество находится на уровне 2021 года, заявил президент России Владимир Путин. | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T12:51+0300

2025-12-19T12:51+0300

2025-12-19T12:51+0300

экономика

россия

финансы

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_0:52:3059:1773_1920x0_80_0_0_4b08396228d728275583a2657352a7cc.jpg

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Правительству РФ удалось сбалансировать бюджет, его качество находится на уровне 2021 года, заявил президент России Владимир Путин. "Надо отдать должное правительству, они провели большую работу. Удалось сбалансировать бюджет, причем качество этой балансировки находится на уровне 2021 года", - сказал глава государства в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

https://1prime.ru/20251219/putin-865709264.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, владимир путин