Уровень безработицы в России находится на минимальном уровне, заявил Путин - 19.12.2025
Уровень безработицы в России находится на минимальном уровне, заявил Путин
Уровень безработицы в России находится на минимальном уровне, заявил Путин
2025-12-19T12:57+0300
экономика
россия
общество
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России в текущем году находится на исторически минимальном уровне и составляет 2,2%, заявил президент России Владимир Путин. "Уровень безработицы в прошлом году находился на минимальном уровне - 2,5%. В этом году он стал еще ниже - 2,2%. В целом это очень хорошие показатели", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Уровень безработицы в России находится на минимальном уровне, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России в текущем году находится на исторически минимальном уровне и составляет 2,2%, заявил президент России Владимир Путин.
"Уровень безработицы в прошлом году находился на минимальном уровне - 2,5%. В этом году он стал еще ниже - 2,2%. В целом это очень хорошие показатели", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Путин оценил рост реальных зарплат в России
