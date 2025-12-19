https://1prime.ru/20251219/putin-865710047.html

Уровень безработицы в России находится на минимальном уровне, заявил Путин

19.12.2025

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России в текущем году находится на исторически минимальном уровне и составляет 2,2%, заявил президент России Владимир Путин. "Уровень безработицы в прошлом году находился на минимальном уровне - 2,5%. В этом году он стал еще ниже - 2,2%. В целом это очень хорошие показатели", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

