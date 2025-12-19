https://1prime.ru/20251219/putin-865710393.html
Путин оценил объем международных резервов ЦБ
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Международные резервы Центрального банка России составляют уже 741,5 миллиард долларов, сказал президент России Владимир Путин. "Растут и международные резервы Центрального Банка. Я с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной - ред.) разговаривал буквально вчера, они составили на день-два-три назад 741,5 миллиард долларов, если считать в долларовом эквиваленте", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
