https://1prime.ru/20251219/putin-865710515.html
Путин оценил государственный долг России
Путин оценил государственный долг России - 19.12.2025, ПРАЙМ
Путин оценил государственный долг России
Государственный долг России является одним из самых низких среди развитых экономик, сейчас он составляет 17,7% от ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T13:00+0300
2025-12-19T13:00+0300
2025-12-19T13:00+0300
экономика
финансы
мировая экономика
рф
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_0:52:3059:1773_1920x0_80_0_0_4b08396228d728275583a2657352a7cc.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Государственный долг России является одним из самых низких среди развитых экономик, сейчас он составляет 17,7% от ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин. "Государственный долг у нас остается очень низким, одним из самых низких среди развитых экономик. Вчера с коллегами считали, он где-то 17,7%", - сказал Путин в ходе прямой линии. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
https://1prime.ru/20251219/putin-865710047.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_4105b42e5307fb6937a2afac43f521b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, рф, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Экономика, Финансы, Мировая экономика, РФ, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин оценил государственный долг России
Путин: госдолг России один из самых низких среди развитых экономик