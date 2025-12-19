Путин озвучил прогноз по вводу жилья на 2025 год

https://1prime.ru/20251219/putin-865710945.html
2025-12-19T13:03+0300
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в этом году составит 103-105 миллионов квадратных метров, заявил президент России Владимир Путин. "Важный вопрос - жилищное строительство: миллионы квадратных метров общей площади. В прошлом году было 107,8 (миллиона квадратных метров - ред.). В этом году будет небольшое снижение, но все-таки показатель хороший: 103-105 миллионов квадратных метров", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в этом году составит 103-105 миллионов квадратных метров, заявил президент России Владимир Путин.
"Важный вопрос - жилищное строительство: миллионы квадратных метров общей площади. В прошлом году было 107,8 (миллиона квадратных метров - ред.). В этом году будет небольшое снижение, но все-таки показатель хороший: 103-105 миллионов квадратных метров", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
