Путин озвучил прогноз по вводу жилья на 2025 год - 19.12.2025
Путин озвучил прогноз по вводу жилья на 2025 год
Ввод жилья в России в этом году составит 103-105 миллионов квадратных метров, заявил президент России Владимир Путин.
2025-12-19T13:03+0300
2025-12-19T13:03+0300
экономика
недвижимость
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в этом году составит 103-105 миллионов квадратных метров, заявил президент России Владимир Путин. "Важный вопрос - жилищное строительство: миллионы квадратных метров общей площади. В прошлом году было 107,8 (миллиона квадратных метров - ред.). В этом году будет небольшое снижение, но все-таки показатель хороший: 103-105 миллионов квадратных метров", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
недвижимость, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Экономика, Недвижимость, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
13:03 19.12.2025
 
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в этом году составит 103-105 миллионов квадратных метров, заявил президент России Владимир Путин.
"Важный вопрос - жилищное строительство: миллионы квадратных метров общей площади. В прошлом году было 107,8 (миллиона квадратных метров - ред.). В этом году будет небольшое снижение, но все-таки показатель хороший: 103-105 миллионов квадратных метров", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Путин оценил государственный долг России
13:00
13:00
 
Экономика Недвижимость Владимир Путин Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
