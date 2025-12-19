https://1prime.ru/20251219/putin-865711166.html
Путин объяснил, почему у ЕС не получается изъять российские активы
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Евросоюза не получается осуществить грабеж российских активов, потому что последствия могут быть тяжелыми. "Почему не получается осуществить этот грабеж (российских активов – ред.)? Потому что последствия могут быть тяжелые для грабителей", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
