Путин объяснил, почему у ЕС не получается изъять российские активы

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Евросоюза не получается осуществить грабеж российских активов, потому что последствия могут быть тяжелыми. "Почему не получается осуществить этот грабеж (российских активов – ред.)? Потому что последствия могут быть тяжелые для грабителей", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

