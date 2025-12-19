https://1prime.ru/20251219/putin-865711340.html
Россия будет защищать свои интересы по активам в судах, заявил Путин
2025-12-19T13:10+0300
МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Россия будет защищать свои интересы в связи с попытками изъятия российских активов, прежде всего в судебном порядке, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы будем защищать свои интересы. Где прежде всего? В судах. Мы постараемся найти такую юрисдикцию, которая будет независима от политических решений", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Президент отметил, что попытки изъятия российских активов несут серьёзные риски для инициаторов таких решений, в том числе подрывают доверие к финансовой системе и могут иметь тяжёлые последствия для стран, которые пойдут на подобные шаги.
