Россия будет защищать свои интересы по активам в судах, заявил Путин
Россия будет защищать свои интересы в связи с попытками изъятия российских активов, прежде всего в судебном порядке, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Россия будет защищать свои интересы в связи с попытками изъятия российских активов, прежде всего в судебном порядке, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы будем защищать свои интересы. Где прежде всего? В судах. Мы постараемся найти такую юрисдикцию, которая будет независима от политических решений", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Президент отметил, что попытки изъятия российских активов несут серьёзные риски для инициаторов таких решений, в том числе подрывают доверие к финансовой системе и могут иметь тяжёлые последствия для стран, которые пойдут на подобные шаги.
13:10 19.12.2025
 
Россия будет защищать свои интересы по активам в судах, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Россия будет защищать свои интересы в связи с попытками изъятия российских активов, прежде всего в судебном порядке, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы будем защищать свои интересы. Где прежде всего? В судах. Мы постараемся найти такую юрисдикцию, которая будет независима от политических решений", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Президент отметил, что попытки изъятия российских активов несут серьёзные риски для инициаторов таких решений, в том числе подрывают доверие к финансовой системе и могут иметь тяжёлые последствия для стран, которые пойдут на подобные шаги.
Никто в ЕС не хочет, чтобы России вернули активы, заявил де Вевер
Заголовок открываемого материала