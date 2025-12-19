https://1prime.ru/20251219/putin-865711468.html

Путин рассказал, к чему может привести изъятие российских активов ЕС

2025-12-19T13:13+0300

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Грабеж российских активов в ЕС может привести к прямым потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка, заявил президент РФ Владимир Путин. "Кроме имиджевых потерь, могут быть прямые потери, связанные с фундаментальными основами современного финансового миропорядка... И самое главное, чего бы они ни украли, как бы они это ни сделали, когда-то придется отдавать", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.

