Госдолг не должен подниматься выше 20 процентов ВВП, заявил Путин
2025-12-19T13:26+0300
экономика
россия
рф
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Государственный долг России в течение ближайших трех лет не должен подниматься выше 20% ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. "В течение ближайшей трехлетки (государственный долг - ред.) не должен подниматься свыше 20%", - сказал президент РФ. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в 12.00 мск пятницы. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
рф
россия, рф, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
