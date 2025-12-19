https://1prime.ru/20251219/putin-865715428.html
Путин объяснил, от чего зависит продовольственная инфляция
Путин объяснил, от чего зависит продовольственная инфляция - 19.12.2025
Путин объяснил, от чего зависит продовольственная инфляция
Ощущаемая продовольственная инфляция для каждого конкретного человека зависит от структуры его потребительской корзины и может существенно отличаться от средних | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T13:59+0300
2025-12-19T13:59+0300
2025-12-19T14:55+0300
экономика
рф
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Ощущаемая продовольственная инфляция для каждого конкретного человека зависит от структуры его потребительской корзины и может существенно отличаться от средних показателей, заявил президент РФ Владимир Путин. "Продовольственная инфляция по некоторым направлениям может быть выше, и это уже зависит от той продовольственной корзины, которой пользуется человек. Если в ней преимущественно белковая продукция - мясо, курица, - то, конечно, на бюджете семьи это отражается", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Глава государства отметил, что усредненные показатели инфляции часто не совпадают с тем, с чем люди сталкиваются в повседневной жизни, поскольку "средняя температура по больнице" не отражает реальное потребление конкретных семей. Он подчеркнул, что власти должны внимательно отслеживать ценовую ситуацию в каждом сегменте и по различным группам населения, прежде всего по семьям с детьми.
рф
Новости
