Путин рассказал о новом налоговом вычете для семей с детьми

Путин рассказал о новом налоговом вычете для семей с детьми

2025-12-19T14:02+0300

2025-12-19T14:02+0300

2025-12-19T14:55+0300

экономика

общество

рф

владимир путин

итоги года с владимиром путиным — 2025

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707974_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_50ec828584de2505b28523d2f8e5d344.jpg

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Семьи с детьми с 1 января смогут получать налоговый вычет, заявил президент РФ Владимир Путин. "Например, из уплаченных 13% НДФЛ в семьях, где доходы являются скромными, меньше полутора ПМ на человека, из 13% уплаченных процентов 7%, то есть большая часть, будет возвращаться назад в семью. Надеюсь, что это будет реальный способ поддержки семей с детьми", - сказал российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

