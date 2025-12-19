Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о новом налоговом вычете для семей с детьми - 19.12.2025
Путин рассказал о новом налоговом вычете для семей с детьми
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Семьи с детьми с 1 января смогут получать налоговый вычет, заявил президент РФ Владимир Путин. "Например, из уплаченных 13% НДФЛ в семьях, где доходы являются скромными, меньше полутора ПМ на человека, из 13% уплаченных процентов 7%, то есть большая часть, будет возвращаться назад в семью. Надеюсь, что это будет реальный способ поддержки семей с детьми", - сказал российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Экономика, Общество , РФ, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
14:02 19.12.2025 (обновлено: 14:55 19.12.2025)
 
Путин рассказал о новом налоговом вычете для семей с детьми

Путин: семьи с детьми с 1 января смогут получать налоговый вычет

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Семьи с детьми с 1 января смогут получать налоговый вычет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Например, из уплаченных 13% НДФЛ в семьях, где доходы являются скромными, меньше полутора ПМ на человека, из 13% уплаченных процентов 7%, то есть большая часть, будет возвращаться назад в семью. Надеюсь, что это будет реальный способ поддержки семей с детьми", - сказал российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Путин объяснил цели изменения НДС
Путин объяснил цели изменения НДС
 
 
