Путин рассказал о новом налоговом вычете для семей с детьми
2025-12-19T14:02+0300
экономика
общество
рф
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Семьи с детьми с 1 января смогут получать налоговый вычет, заявил президент РФ Владимир Путин. "Например, из уплаченных 13% НДФЛ в семьях, где доходы являются скромными, меньше полутора ПМ на человека, из 13% уплаченных процентов 7%, то есть большая часть, будет возвращаться назад в семью. Надеюсь, что это будет реальный способ поддержки семей с детьми", - сказал российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
