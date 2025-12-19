https://1prime.ru/20251219/putin-865717778.html
Путин призвал повысить рождаемость в России
2025-12-19T14:40+0300
2025-12-19T14:40+0300
2025-12-19T14:51+0300
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что стране необходимо добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину. "Коэффициент рождаемости средний - это что такое? Это количество детей на одну женщину в детородном возрасте. У нас тоже чуть-чуть снизился - примерно 1,4, а нужно добиться хотя бы 2%. Это очень сложная задача", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
