Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин призвал повысить рождаемость в России - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251219/putin-865717778.html
Путин призвал повысить рождаемость в России
Путин призвал повысить рождаемость в России - 19.12.2025, ПРАЙМ
Путин призвал повысить рождаемость в России
Президент России Владимир Путин заявил, что стране необходимо добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T14:40+0300
2025-12-19T14:51+0300
россия
бизнес
общество
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/83318/70/833187015_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b91ae81f820d43891b0c11442e6527c2.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что стране необходимо добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину. "Коэффициент рождаемости средний - это что такое? Это количество детей на одну женщину в детородном возрасте. У нас тоже чуть-чуть снизился - примерно 1,4, а нужно добиться хотя бы 2%. Это очень сложная задача", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
https://1prime.ru/20250831/evropa-861527675.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83318/70/833187015_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c7a7ea4f6e244cd684746947a4a1c2f5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, общество , владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
РОССИЯ, Бизнес, Общество , Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
14:40 19.12.2025 (обновлено: 14:51 19.12.2025)
 
Путин призвал повысить рождаемость в России

Путин: нужно добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на женщину

© РИА Новости . Антон Вергун | Перейти в медиабанкМедицинский работник и новорожденный ребенок
Медицинский работник и новорожденный ребенок - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Медицинский работник и новорожденный ребенок. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что стране необходимо добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину.
"Коэффициент рождаемости средний - это что такое? Это количество детей на одну женщину в детородном возрасте. У нас тоже чуть-чуть снизился - примерно 1,4, а нужно добиться хотя бы 2%. Это очень сложная задача", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Предприниматель, инженер, основатель Space X Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Маск предупредил Европу о вымирании из-за уровня рождаемости
31 августа, 11:29
 
РОССИЯБизнесОбществоВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала