Путин призвал повысить рождаемость в России

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что стране необходимо добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину. "Коэффициент рождаемости средний - это что такое? Это количество детей на одну женщину в детородном возрасте. У нас тоже чуть-чуть снизился - примерно 1,4, а нужно добиться хотя бы 2%. Это очень сложная задача", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.

