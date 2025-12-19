https://1prime.ru/20251219/putin-865718136.html

Путин оценил торговое партнерство с Китаем

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Россия является крупнейшим страновым торговым партнером Китая с товарооборотом в 240-250 миллиардов долларов среди европейских стран, заявил президент России Владимир Путин. "Мы уже приводили эти цифры. Китайская и российская статистики немного отличаются, но безусловная цифра - это где-то около 240-250 миллиардов долларов оборот. Да, это меньше, чем страны Евросоюза вместе взятые, но в страновом измерении сотрудничества... Россия находится на первом месте среди европейских стран", - сказал Путин в ходе прямой линии. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.

