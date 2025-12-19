Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин оценил торговое партнерство с Китаем - 19.12.2025
https://1prime.ru/20251219/putin-865718136.html
Путин оценил торговое партнерство с Китаем
Путин оценил торговое партнерство с Китаем - 19.12.2025, ПРАЙМ
Путин оценил торговое партнерство с Китаем
Россия является крупнейшим страновым торговым партнером Китая с товарооборотом в 240-250 миллиардов долларов среди европейских стран, заявил президент России... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T14:50+0300
2025-12-19T14:51+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
владимир путин
ес
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865706667_0:0:2902:1632_1920x0_80_0_0_f88cc02fd62589f4843c6ccdc48122ff.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Россия является крупнейшим страновым торговым партнером Китая с товарооборотом в 240-250 миллиардов долларов среди европейских стран, заявил президент России Владимир Путин. "Мы уже приводили эти цифры. Китайская и российская статистики немного отличаются, но безусловная цифра - это где-то около 240-250 миллиардов долларов оборот. Да, это меньше, чем страны Евросоюза вместе взятые, но в страновом измерении сотрудничества... Россия находится на первом месте среди европейских стран", - сказал Путин в ходе прямой линии. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
китай
россия, мировая экономика, китай, владимир путин, ес, итоги года с владимиром путиным — 2025
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, Владимир Путин, ЕС, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин оценил торговое партнерство с Китаем

© РИА Новости . Алексей НикольскийВладимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Россия является крупнейшим страновым торговым партнером Китая с товарооборотом в 240-250 миллиардов долларов среди европейских стран, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы уже приводили эти цифры. Китайская и российская статистики немного отличаются, но безусловная цифра - это где-то около 240-250 миллиардов долларов оборот. Да, это меньше, чем страны Евросоюза вместе взятые, но в страновом измерении сотрудничества... Россия находится на первом месте среди европейских стран", - сказал Путин в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Путин прокомментировал санкции против NIS
Экономика РОССИЯ Мировая экономика КИТАЙ Владимир Путин ЕС Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
