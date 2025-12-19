https://1prime.ru/20251219/putin-865718263.html
Путин призвал доработать льготную ипотеку для семей
Путин призвал доработать льготную ипотеку для семей - 19.12.2025, ПРАЙМ
Путин призвал доработать льготную ипотеку для семей
Власти России должны еще поработать над льготной ипотекой для семей, заявил президент России Владимир Путин. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T14:51+0300
2025-12-19T14:51+0300
2025-12-19T14:54+0300
экономика
недвижимость
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865716105_0:19:2726:1552_1920x0_80_0_0_648e746030f6487e670c2124eff379a6.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Власти России должны еще поработать над льготной ипотекой для семей, заявил президент России Владимир Путин. "Мы в некоторых регионах ввели дополнительную поддержку, выделили пару лет назад 75 миллиардов рублей на поддержку в тех регионах, где рождаемость у нас требует особого внимания. Говорил о повышении статуса матери-героини. Поддержка, сохранение семейной ипотеки. Здесь тоже надо еще поработать с этой ипотекой под 6%", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
https://1prime.ru/20251217/khusnullin-865633570.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865716105_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2e8c65b23b3064612e920c66bf2ab93a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Экономика, Недвижимость, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин призвал доработать льготную ипотеку для семей
Путин: власти должны поработать над льготной ипотекой для семей