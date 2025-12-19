https://1prime.ru/20251219/putin-865718263.html

Путин призвал доработать льготную ипотеку для семей

Путин призвал доработать льготную ипотеку для семей - 19.12.2025, ПРАЙМ

Путин призвал доработать льготную ипотеку для семей

Власти России должны еще поработать над льготной ипотекой для семей, заявил президент России Владимир Путин. | 19.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Власти России должны еще поработать над льготной ипотекой для семей, заявил президент России Владимир Путин. "Мы в некоторых регионах ввели дополнительную поддержку, выделили пару лет назад 75 миллиардов рублей на поддержку в тех регионах, где рождаемость у нас требует особого внимания. Говорил о повышении статуса матери-героини. Поддержка, сохранение семейной ипотеки. Здесь тоже надо еще поработать с этой ипотекой под 6%", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

