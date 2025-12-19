Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин призвал доработать льготную ипотеку для семей - 19.12.2025
Путин призвал доработать льготную ипотеку для семей
2025-12-19T14:51+0300
2025-12-19T14:54+0300
экономика
недвижимость
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Власти России должны еще поработать над льготной ипотекой для семей, заявил президент России Владимир Путин. "Мы в некоторых регионах ввели дополнительную поддержку, выделили пару лет назад 75 миллиардов рублей на поддержку в тех регионах, где рождаемость у нас требует особого внимания. Говорил о повышении статуса матери-героини. Поддержка, сохранение семейной ипотеки. Здесь тоже надо еще поработать с этой ипотекой под 6%", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
недвижимость, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Экономика, Недвижимость, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
14:51 19.12.2025 (обновлено: 14:54 19.12.2025)
 
Путин призвал доработать льготную ипотеку для семей

Путин: власти должны поработать над льготной ипотекой для семей

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Власти России должны еще поработать над льготной ипотекой для семей, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы в некоторых регионах ввели дополнительную поддержку, выделили пару лет назад 75 миллиардов рублей на поддержку в тех регионах, где рождаемость у нас требует особого внимания. Говорил о повышении статуса матери-героини. Поддержка, сохранение семейной ипотеки. Здесь тоже надо еще поработать с этой ипотекой под 6%", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Экономика Недвижимость Владимир Путин Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
