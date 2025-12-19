Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
19.12.2025
https://1prime.ru/20251219/putin-865718523.html
Путин прокомментировал вопрос пособий по уходу за ребенком до трех лет
Путин прокомментировал вопрос пособий по уходу за ребенком до трех лет - 19.12.2025, ПРАЙМ
Путин прокомментировал вопрос пособий по уходу за ребенком до трех лет
Президент России Владимир Путин назвал продление выплаты пособий по уходу за ребенком до трех лет вопросом только бюджетных ограничений. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T14:58+0300
2025-12-19T14:58+0300
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал продление выплаты пособий по уходу за ребенком до трех лет вопросом только бюджетных ограничений. "Обращение правильное и постановка вопроса правильная. До 1,5 лет выплачиваются пособия, а с 1,5 до трех лет - нет. Надо прямо и по-честному сказать - вопрос только в бюджетных ограничениях. Вот и все. Никаких других оправданий этому нет", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
14:58 19.12.2025
 
Путин прокомментировал вопрос пособий по уходу за ребенком до трех лет

Путин: выплаты пособий по уходу за детьми являются вопросом бюджетных ограничений

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал продление выплаты пособий по уходу за ребенком до трех лет вопросом только бюджетных ограничений.
"Обращение правильное и постановка вопроса правильная. До 1,5 лет выплачиваются пособия, а с 1,5 до трех лет - нет. Надо прямо и по-честному сказать - вопрос только в бюджетных ограничениях. Вот и все. Никаких других оправданий этому нет", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Путин призвал доработать льготную ипотеку для семей
14:51
 
