https://1prime.ru/20251219/putin-865718523.html

Путин прокомментировал вопрос пособий по уходу за ребенком до трех лет

Путин прокомментировал вопрос пособий по уходу за ребенком до трех лет - 19.12.2025, ПРАЙМ

Путин прокомментировал вопрос пособий по уходу за ребенком до трех лет

Президент России Владимир Путин назвал продление выплаты пособий по уходу за ребенком до трех лет вопросом только бюджетных ограничений. | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T14:58+0300

2025-12-19T14:58+0300

2025-12-19T14:58+0300

экономика

россия

финансы

владимир путин

итоги года с владимиром путиным — 2025

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/11/865652679_0:0:2828:1591_1920x0_80_0_0_3cf697976c2ae013cb391b9bfada4fa4.jpg

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал продление выплаты пособий по уходу за ребенком до трех лет вопросом только бюджетных ограничений. "Обращение правильное и постановка вопроса правильная. До 1,5 лет выплачиваются пособия, а с 1,5 до трех лет - нет. Надо прямо и по-честному сказать - вопрос только в бюджетных ограничениях. Вот и все. Никаких других оправданий этому нет", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.

https://1prime.ru/20251219/putin-865718263.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025