https://1prime.ru/20251219/putin-865718953.html

Жесткие высказывания президента России Владимира Путина о "подсвинках" представляют собой угрозу для стран Европы, пишет Daily Express. | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T15:00+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865330705_398:455:3069:1957_1920x0_80_0_0_43d94630367605af2b0b5f12cc94dd02.jpg

МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Жесткие высказывания президента России Владимира Путина о "подсвинках" представляют собой угрозу для стран Европы, пишет Daily Express. "Недавняя риторика Владимира Путина, включая высмеивание европейских лидеров как "подсвинков", представляет собой прямую угрозу для Европы", — говорится в материале.В статье подчеркнули, что слова российского лидера относительно территориальных вопросов свидетельствуют о нарастающем напряжении между Россией и западными государствами. В среду президент присутствовал на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Как обычно, на этом мероприятии подводились итоги работы за прошедший год и ставились задачи по повышению обороноспособности и развитию Вооруженных сил. В ходе заседания российский лидер заявил, что "европейские подсвинки" включились в работу прежней администрации США, надеясь поживиться на развале России. По его словам, Запад рассчитывал быстро дестабилизировать ситуацию в стране.

