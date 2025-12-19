Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за жесткого заявления Путина - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251219/putin-865718953.html
На Западе забили тревогу из-за жесткого заявления Путина
На Западе забили тревогу из-за жесткого заявления Путина - 19.12.2025, ПРАЙМ
На Западе забили тревогу из-за жесткого заявления Путина
Жесткие высказывания президента России Владимира Путина о "подсвинках" представляют собой угрозу для стран Европы, пишет Daily Express. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T15:00+0300
2025-12-19T15:00+0300
запад
владимир путин
европа
сша
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865330705_398:455:3069:1957_1920x0_80_0_0_43d94630367605af2b0b5f12cc94dd02.jpg
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Жесткие высказывания президента России Владимира Путина о "подсвинках" представляют собой угрозу для стран Европы, пишет Daily Express. "Недавняя риторика Владимира Путина, включая высмеивание европейских лидеров как "подсвинков", представляет собой прямую угрозу для Европы", — говорится в материале.В статье подчеркнули, что слова российского лидера относительно территориальных вопросов свидетельствуют о нарастающем напряжении между Россией и западными государствами. В среду президент присутствовал на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Как обычно, на этом мероприятии подводились итоги работы за прошедший год и ставились задачи по повышению обороноспособности и развитию Вооруженных сил. В ходе заседания российский лидер заявил, что "европейские подсвинки" включились в работу прежней администрации США, надеясь поживиться на развале России. По его словам, Запад рассчитывал быстро дестабилизировать ситуацию в стране.
https://1prime.ru/20251219/karlson-865711706.html
https://1prime.ru/20251219/putin-865707768.html
запад
европа
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865330705_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_008ab85a29e89a88c98693636203d937.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, владимир путин, европа, сша, россия
ЗАПАД, Владимир Путин, ЕВРОПА, США, РОССИЯ
15:00 19.12.2025
 
На Западе забили тревогу из-за жесткого заявления Путина

Издание Daily Express назвало слова Путина о "подсвинках" угрозой для Европы

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Жесткие высказывания президента России Владимира Путина о "подсвинках" представляют собой угрозу для стран Европы, пишет Daily Express.
"Недавняя риторика Владимира Путина, включая высмеивание европейских лидеров как "подсвинков", представляет собой прямую угрозу для Европы", — говорится в материале.
В статье подчеркнули, что слова российского лидера относительно территориальных вопросов свидетельствуют о нарастающем напряжении между Россией и западными государствами.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Такер Карлсон высказался о Путине
13:19
В среду президент присутствовал на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Как обычно, на этом мероприятии подводились итоги работы за прошедший год и ставились задачи по повышению обороноспособности и развитию Вооруженных сил.
В ходе заседания российский лидер заявил, что "европейские подсвинки" включились в работу прежней администрации США, надеясь поживиться на развале России. По его словам, Запад рассчитывал быстро дестабилизировать ситуацию в стране.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Киев отказывается от завершения конфликта мирными средствами, заявил Путин
12:31
 
ЗАПАДВладимир ПутинЕВРОПАСШАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала