На Западе забили тревогу из-за жесткого заявления Путина
На Западе забили тревогу из-за жесткого заявления Путина - 19.12.2025, ПРАЙМ
На Западе забили тревогу из-за жесткого заявления Путина
19.12.2025
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Жесткие высказывания президента России Владимира Путина о "подсвинках" представляют собой угрозу для стран Европы, пишет Daily Express. "Недавняя риторика Владимира Путина, включая высмеивание европейских лидеров как "подсвинков", представляет собой прямую угрозу для Европы", — говорится в материале.В статье подчеркнули, что слова российского лидера относительно территориальных вопросов свидетельствуют о нарастающем напряжении между Россией и западными государствами. В среду президент присутствовал на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Как обычно, на этом мероприятии подводились итоги работы за прошедший год и ставились задачи по повышению обороноспособности и развитию Вооруженных сил. В ходе заседания российский лидер заявил, что "европейские подсвинки" включились в работу прежней администрации США, надеясь поживиться на развале России. По его словам, Запад рассчитывал быстро дестабилизировать ситуацию в стране.
Новости
