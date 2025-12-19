https://1prime.ru/20251219/putin-865719507.html

Путин рассказал о семейной ипотеке в городах с низким темпом строительства

2025-12-19T15:16+0300

экономика

недвижимость

бизнес

владимир путин

итоги года с владимиром путиным — 2025

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Семейная ипотека уже расширена на вторичное жилье в городах с низким уровнем строительства, заявил президент России Владимир Путин. "В таких регионах, где не строится новое жилье или строится очень мало нового жилья, разрешено использовать семейную ипотеку для приобретения жилья с вторичного рынка", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.

2025

недвижимость, бизнес, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025