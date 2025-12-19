https://1prime.ru/20251219/putin-865721095.html
Россия добилась полного цифрового суверенитета, заявил Путин
2025-12-19T15:48+0300
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Россия добилась полного цифрового суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия добилась полного цифрового суверенитета", - сказал глава государства в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
