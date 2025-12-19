Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые СМИ делятся впечатлениями об "Итогах года" с Путиным - 19.12.2025
Мировые СМИ делятся впечатлениями об "Итогах года" с Путиным
Западные СМИ активно следят за прямым эфиром "Итогов года" с российским лидером Владимиром Путиным, делятся интересными наблюдениями и анализируют ответы на... | 19.12.2025
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Западные СМИ активно следят за прямым эфиром "Итогов года" с российским лидером Владимиром Путиным, делятся интересными наблюдениями и анализируют ответы на вопросы, называя мероприятие самым значимым обращением президента РФ в этом году. "Это мероприятие в смешанном формате... является самым значимым обращением Путина в этом году", - пишет американская газета Washington Post, поясняя своим читателям, что на этом мероприятии россияне задают вопросы по насущным темам, пользуясь возможностью получить прямой ответ от президента. Американский телеканал NBC обратил внимание на то, что некоторые журналисты надели национальные костюмы. Они служат не только данью традиции, но и призваны привлечь внимание модераторов. Ряд сотрудников СМИ пытаются получить возможность задать вопрос с помощью плакатов, которые уже стали своеобразным атрибутом встреч с Путиным. "У меня есть плакат Sky News, которым я буду отчаянно размахивать в попытке привлечь внимание пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который модерирует мероприятие", - признался корреспондент британского телеканала Айвор Беннет. Однако, добавил он, другие корреспонденты тоже будут привлекать внимание своими табличками. Беннет не единственный иностранный журналист, присутствующий при "Итогах года". Задать вопрос получил возможность и американский журналист. Мероприятие началось с вопросов о российской экономике и конфликте на Украине, отмечает NBC. Президент не обошел стороной и решение лидеров ЕС не использовать замороженные российские активы для помощи Украине: газета Politico обратила внимание на то, что он пообещал последствия для воров в Европе. Слова о краже российских активов также отметила британская Independent. Оценивая позицию Путина по поводу конфликта на Украине, издание подчеркнуло, что он не изменил взглядов по поводу коренных причин украинского кризиса. Британская Express в свою очередь указала на то, что российский лидер оптимистично оценил перспективы российской экономики. Путин "предстал серьезным, но подчеркнуто непринужденным", так немецкое издание Focus охарактеризовало впечатление, производимое президентом РФ. Ряд СМИ обратил внимание на вопросы, которые выводились на экраны в месте проведения конференции. Немецкий портал t-online выделил вопрос о том, можно ли выпить в пятницу пива. Телеканал NBC отметил, что, как пообещали организаторы "Итогов года", все затронутые на мероприятии вопросы будут проанализированы, на них будут даны ответы.
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Западные СМИ активно следят за прямым эфиром "Итогов года" с российским лидером Владимиром Путиным, делятся интересными наблюдениями и анализируют ответы на вопросы, называя мероприятие самым значимым обращением президента РФ в этом году.
"Это мероприятие в смешанном формате... является самым значимым обращением Путина в этом году", - пишет американская газета Washington Post, поясняя своим читателям, что на этом мероприятии россияне задают вопросы по насущным темам, пользуясь возможностью получить прямой ответ от президента.
Американский телеканал NBC обратил внимание на то, что некоторые журналисты надели национальные костюмы. Они служат не только данью традиции, но и призваны привлечь внимание модераторов. Ряд сотрудников СМИ пытаются получить возможность задать вопрос с помощью плакатов, которые уже стали своеобразным атрибутом встреч с Путиным.
"У меня есть плакат Sky News, которым я буду отчаянно размахивать в попытке привлечь внимание пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который модерирует мероприятие", - признался корреспондент британского телеканала Айвор Беннет. Однако, добавил он, другие корреспонденты тоже будут привлекать внимание своими табличками. Беннет не единственный иностранный журналист, присутствующий при "Итогах года". Задать вопрос получил возможность и американский журналист.
Мероприятие началось с вопросов о российской экономике и конфликте на Украине, отмечает NBC. Президент не обошел стороной и решение лидеров ЕС не использовать замороженные российские активы для помощи Украине: газета Politico обратила внимание на то, что он пообещал последствия для воров в Европе. Слова о краже российских активов также отметила британская Independent. Оценивая позицию Путина по поводу конфликта на Украине, издание подчеркнуло, что он не изменил взглядов по поводу коренных причин украинского кризиса. Британская Express в свою очередь указала на то, что российский лидер оптимистично оценил перспективы российской экономики.
Путин "предстал серьезным, но подчеркнуто непринужденным", так немецкое издание Focus охарактеризовало впечатление, производимое президентом РФ.
Ряд СМИ обратил внимание на вопросы, которые выводились на экраны в месте проведения конференции. Немецкий портал t-online выделил вопрос о том, можно ли выпить в пятницу пива.
Телеканал NBC отметил, что, как пообещали организаторы "Итогов года", все затронутые на мероприятии вопросы будут проанализированы, на них будут даны ответы.
