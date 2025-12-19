Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Явные послания". СМИ заметили ключевую деталь на прямой линии Путина - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251219/putin-865725174.html
"Явные послания". СМИ заметили ключевую деталь на прямой линии Путина
"Явные послания". СМИ заметили ключевую деталь на прямой линии Путина - 19.12.2025, ПРАЙМ
"Явные послания". СМИ заметили ключевую деталь на прямой линии Путина
Карта России с новыми регионами в студии, где проходит прямая линия с президентом Владимиром Путиным, представляет собой четкое послание для Украины, передает... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T17:30+0300
2025-12-19T17:30+0300
россия
украина
крым
лнр
мировая экономика
владимир путин
sky news
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865708029_0:348:3023:2048_1920x0_80_0_0_50a3f9bab3c4493ab2d59d16d1cf6ffd.jpg
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Карта России с новыми регионами в студии, где проходит прямая линия с президентом Владимиром Путиным, представляет собой четкое послание для Украины, передает Sky News."Декорации для выступления Владимира Путина, похоже, содержат довольно явные послания. За ним висит карта России. Присмотритесь к крайнему левому краю. Там обозначен не только Крым, но и все четыре восточные области &lt;…&gt;, которые вошли в состав России в 2022 году", — говорится в публикации.На карте обозначены ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.По мнению издания, таким образом Россия подчеркивает, что не откажется от этих территорий.Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в четверг в 12:00 по московскому времени. Глава государства отметил, что Россия готова на переговоры и завершение конфликта на Украине мирными средствами.
https://1prime.ru/20251219/-putin-865723843.html
https://1prime.ru/20251219/ukraina-865724644.html
украина
крым
лнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865708029_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_484abafc07898e9a443902b1429640c3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, крым, лнр, мировая экономика, владимир путин, sky news
РОССИЯ, УКРАИНА, КРЫМ, ЛНР, Мировая экономика, Владимир Путин, Sky News
17:30 19.12.2025
 
"Явные послания". СМИ заметили ключевую деталь на прямой линии Путина

Sky News назвало карту РФ на прямой линии Путина посланием для Киева

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года". Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Карта России с новыми регионами в студии, где проходит прямая линия с президентом Владимиром Путиным, представляет собой четкое послание для Украины, передает Sky News.
"Декорации для выступления Владимира Путина, похоже, содержат довольно явные послания. За ним висит карта России. Присмотритесь к крайнему левому краю. Там обозначен не только Крым, но и все четыре восточные области <…>, которые вошли в состав России в 2022 году", — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
"Итоги года" с Путиным завершились
16:51
На карте обозначены ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
По мнению издания, таким образом Россия подчеркивает, что не откажется от этих территорий.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в четверг в 12:00 по московскому времени. Глава государства отметил, что Россия готова на переговоры и завершение конфликта на Украине мирными средствами.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
СМИ сообщили Украине ужасные новости после фиаско на саммите ЕС
17:12
 
РОССИЯУКРАИНАКРЫМЛНРМировая экономикаВладимир ПутинSky News
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала