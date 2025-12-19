https://1prime.ru/20251219/putin-865725174.html

"Явные послания". СМИ заметили ключевую деталь на прямой линии Путина

МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Карта России с новыми регионами в студии, где проходит прямая линия с президентом Владимиром Путиным, представляет собой четкое послание для Украины, передает Sky News."Декорации для выступления Владимира Путина, похоже, содержат довольно явные послания. За ним висит карта России. Присмотритесь к крайнему левому краю. Там обозначен не только Крым, но и все четыре восточные области <…>, которые вошли в состав России в 2022 году", — говорится в публикации.На карте обозначены ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.По мнению издания, таким образом Россия подчеркивает, что не откажется от этих территорий.Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в четверг в 12:00 по московскому времени. Глава государства отметил, что Россия готова на переговоры и завершение конфликта на Украине мирными средствами.

