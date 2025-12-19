Предупреждение Путина на прямой линии встревожило Запад
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Во время ежегодного прямого эфира президент России Владимир Путин сделал "тревожное" предупреждение европейским странам в связи с их намерениями использовать российские активы для поддержки Киева, сообщает Daily Express.
"Владимир Путин обрушился с яростной критикой на лидеров Евросоюза, одновременно пугающе предупредив о серьезных последствиях. Он резко осудил ЕС за попытку использовать замороженные российские активы для финансирования Украины в течение следующих двух лет на сумму около 90 миллиардов евро", — говорится в публикации.
В издании процитированы слова российского руководителя, который охарактеризовал действия Европейского Союза как грабеж.
В пятницу глава Европейского совета Антониу Кошта отметил, что Евросоюз планирует предоставить Украине кредит на сумму 90 миллиардов евро, который будет базироваться на бюджете ЕС и может быть возмещен за счет российских активов, заморозку которых в Москве часто называют воровством.
Как отмечал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, после саммита и обсуждений все страны ЕС признали, что конфискация российских активов связана с финансовыми и юридическими рисками, которые сложно контролировать.
Еврокомиссия пыталась достичь согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов в пользу Киева, обсуждая сумму в размере 185-210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина формально должна была бы вернуть после завершения конфликта и в случае "выплаты Москвой материального ущерба". В то же время в МИД России заявляли, что планы ЕС по репарациям России для Украины далеки от реальности.