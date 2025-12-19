https://1prime.ru/20251219/putin-865726183.html

Предупреждение Путина на прямой линии встревожило Запад

Предупреждение Путина на прямой линии встревожило Запад - 19.12.2025, ПРАЙМ

Предупреждение Путина на прямой линии встревожило Запад

Во время ежегодного прямого эфира президент России Владимир Путин сделал "тревожное" предупреждение европейским странам в связи с их намерениями использовать... | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T17:24+0300

2025-12-19T17:24+0300

2025-12-19T17:24+0300

украина

киев

москва

россия

владимир путин

мид рф

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865716105_0:19:2726:1552_1920x0_80_0_0_648e746030f6487e670c2124eff379a6.jpg

МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Во время ежегодного прямого эфира президент России Владимир Путин сделал "тревожное" предупреждение европейским странам в связи с их намерениями использовать российские активы для поддержки Киева, сообщает Daily Express. "Владимир Путин обрушился с яростной критикой на лидеров Евросоюза, одновременно пугающе предупредив о серьезных последствиях. Он резко осудил ЕС за попытку использовать замороженные российские активы для финансирования Украины в течение следующих двух лет на сумму около 90 миллиардов евро", — говорится в публикации.В издании процитированы слова российского руководителя, который охарактеризовал действия Европейского Союза как грабеж. В пятницу глава Европейского совета Антониу Кошта отметил, что Евросоюз планирует предоставить Украине кредит на сумму 90 миллиардов евро, который будет базироваться на бюджете ЕС и может быть возмещен за счет российских активов, заморозку которых в Москве часто называют воровством. Как отмечал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, после саммита и обсуждений все страны ЕС признали, что конфискация российских активов связана с финансовыми и юридическими рисками, которые сложно контролировать. Еврокомиссия пыталась достичь согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов в пользу Киева, обсуждая сумму в размере 185-210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина формально должна была бы вернуть после завершения конфликта и в случае "выплаты Москвой материального ущерба". В то же время в МИД России заявляли, что планы ЕС по репарациям России для Украины далеки от реальности.

https://1prime.ru/20251219/putin-865718953.html

https://1prime.ru/20251219/karlson-865711706.html

https://1prime.ru/20251219/putin-865725714.html

украина

киев

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, москва, россия, владимир путин, мид рф, ес