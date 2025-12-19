Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Предупреждение Путина на прямой линии встревожило Запад - 19.12.2025, ПРАЙМ
Предупреждение Путина на прямой линии встревожило Запад
Предупреждение Путина на прямой линии встревожило Запад - 19.12.2025, ПРАЙМ
Предупреждение Путина на прямой линии встревожило Запад
Во время ежегодного прямого эфира президент России Владимир Путин сделал "тревожное" предупреждение европейским странам в связи с их намерениями использовать... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T17:24+0300
2025-12-19T17:24+0300
украина
киев
москва
россия
владимир путин
мид рф
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865716105_0:19:2726:1552_1920x0_80_0_0_648e746030f6487e670c2124eff379a6.jpg
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Во время ежегодного прямого эфира президент России Владимир Путин сделал "тревожное" предупреждение европейским странам в связи с их намерениями использовать российские активы для поддержки Киева, сообщает Daily Express. "Владимир Путин обрушился с яростной критикой на лидеров Евросоюза, одновременно пугающе предупредив о серьезных последствиях. Он резко осудил ЕС за попытку использовать замороженные российские активы для финансирования Украины в течение следующих двух лет на сумму около 90 миллиардов евро", — говорится в публикации.В издании процитированы слова российского руководителя, который охарактеризовал действия Европейского Союза как грабеж. В пятницу глава Европейского совета Антониу Кошта отметил, что Евросоюз планирует предоставить Украине кредит на сумму 90 миллиардов евро, который будет базироваться на бюджете ЕС и может быть возмещен за счет российских активов, заморозку которых в Москве часто называют воровством. Как отмечал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, после саммита и обсуждений все страны ЕС признали, что конфискация российских активов связана с финансовыми и юридическими рисками, которые сложно контролировать. Еврокомиссия пыталась достичь согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов в пользу Киева, обсуждая сумму в размере 185-210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина формально должна была бы вернуть после завершения конфликта и в случае "выплаты Москвой материального ущерба". В то же время в МИД России заявляли, что планы ЕС по репарациям России для Украины далеки от реальности.
украина
киев
москва
украина, киев, москва, россия, владимир путин, мид рф, ес
УКРАИНА, Киев, МОСКВА, РОССИЯ, Владимир Путин, МИД РФ, ЕС
17:24 19.12.2025
 
Предупреждение Путина на прямой линии встревожило Запад

МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Во время ежегодного прямого эфира президент России Владимир Путин сделал "тревожное" предупреждение европейским странам в связи с их намерениями использовать российские активы для поддержки Киева, сообщает Daily Express.
"Владимир Путин обрушился с яростной критикой на лидеров Евросоюза, одновременно пугающе предупредив о серьезных последствиях. Он резко осудил ЕС за попытку использовать замороженные российские активы для финансирования Украины в течение следующих двух лет на сумму около 90 миллиардов евро", — говорится в публикации.
В издании процитированы слова российского руководителя, который охарактеризовал действия Европейского Союза как грабеж.
В пятницу глава Европейского совета Антониу Кошта отметил, что Евросоюз планирует предоставить Украине кредит на сумму 90 миллиардов евро, который будет базироваться на бюджете ЕС и может быть возмещен за счет российских активов, заморозку которых в Москве часто называют воровством.
Как отмечал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, после саммита и обсуждений все страны ЕС признали, что конфискация российских активов связана с финансовыми и юридическими рисками, которые сложно контролировать.
Еврокомиссия пыталась достичь согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов в пользу Киева, обсуждая сумму в размере 185-210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина формально должна была бы вернуть после завершения конфликта и в случае "выплаты Москвой материального ущерба". В то же время в МИД России заявляли, что планы ЕС по репарациям России для Украины далеки от реальности.
УКРАИНАКиевМОСКВАРОССИЯВладимир ПутинМИД РФЕС
 
 
