Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ заметили одну деталь в словах Путина о казусе Зеленского с Купянском - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251219/putin-865727317.html
СМИ заметили одну деталь в словах Путина о казусе Зеленского с Купянском
СМИ заметили одну деталь в словах Путина о казусе Зеленского с Купянском - 19.12.2025, ПРАЙМ
СМИ заметили одну деталь в словах Путина о казусе Зеленского с Купянском
Во время ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин насмешливо отозвался о главе киевского режима Владимире Зеленском из-за кадров, снятых якобы на... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T17:38+0300
2025-12-19T17:38+0300
москва
украина
владимир путин
владимир зеленский
минобороны рф
cnn
валерий герасимов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_0:52:3059:1773_1920x0_80_0_0_4b08396228d728275583a2657352a7cc.jpg
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Во время ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин насмешливо отозвался о главе киевского режима Владимире Зеленском из-за кадров, снятых якобы на фоне стелы на въезде в город Купянск, сообщает CNN. "Путин, похоже, насмехался над Зеленским, заявив, что если город находится под контролем Украины, в таком случае "Зачем стоять на пороге? Заходите внутрь", — говорится в публикации.Издание также процитировало слова российского лидера, который назвал Зеленского "талантливым артистом". На совещании, посвященном ситуации в зоне специальной военной операции, начальник Генерального штаба Министерства обороны России Валерий Герасимов отметил, что объединение войск "Запад" продолжает боевые операции после освобождения Купянска, атакуя окруженного противника восточнее города на левом берегу реки Оскол. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая включает в себя большую пресс-конференцию и прямую линию с президентом, началась в пятницу в полдень. Прием вопросов стартовал 4 декабря в 15:00 по московскому времени и будет продолжаться до завершения программы. В этом году, как и в 2024 году, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. В Москве, в Гостином дворе, где проводится прямая линия, собрались около 600 журналистов. Представители СМИ, в том числе из недружественных стран, также смогут задать свои вопросы.
https://1prime.ru/20251219/putin-865726183.html
https://1prime.ru/20251219/putin-865718953.html
москва
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_4105b42e5307fb6937a2afac43f521b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, украина, владимир путин, владимир зеленский, минобороны рф, cnn, валерий герасимов
МОСКВА, УКРАИНА, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Минобороны РФ, CNN, Валерий Герасимов
17:38 19.12.2025
 
СМИ заметили одну деталь в словах Путина о казусе Зеленского с Купянском

CNN: Путин глумился над Зеленским из-за видео якобы под Купянском

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года". Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Во время ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин насмешливо отозвался о главе киевского режима Владимире Зеленском из-за кадров, снятых якобы на фоне стелы на въезде в город Купянск, сообщает CNN.
"Путин, похоже, насмехался над Зеленским, заявив, что если город находится под контролем Украины, в таком случае "Зачем стоять на пороге? Заходите внутрь", — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Предупреждение Путина на прямой линии встревожило Запад
17:24
Издание также процитировало слова российского лидера, который назвал Зеленского "талантливым артистом".
На совещании, посвященном ситуации в зоне специальной военной операции, начальник Генерального штаба Министерства обороны России Валерий Герасимов отметил, что объединение войск "Запад" продолжает боевые операции после освобождения Купянска, атакуя окруженного противника восточнее города на левом берегу реки Оскол.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая включает в себя большую пресс-конференцию и прямую линию с президентом, началась в пятницу в полдень. Прием вопросов стартовал 4 декабря в 15:00 по московскому времени и будет продолжаться до завершения программы. В этом году, как и в 2024 году, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. В Москве, в Гостином дворе, где проводится прямая линия, собрались около 600 журналистов. Представители СМИ, в том числе из недружественных стран, также смогут задать свои вопросы.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
На Западе забили тревогу из-за жесткого заявления Путина
15:00
 
МОСКВАУКРАИНАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийМинобороны РФCNNВалерий Герасимов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала