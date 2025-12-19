https://1prime.ru/20251219/putin-865727317.html

СМИ заметили одну деталь в словах Путина о казусе Зеленского с Купянском

МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Во время ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин насмешливо отозвался о главе киевского режима Владимире Зеленском из-за кадров, снятых якобы на фоне стелы на въезде в город Купянск, сообщает CNN. "Путин, похоже, насмехался над Зеленским, заявив, что если город находится под контролем Украины, в таком случае "Зачем стоять на пороге? Заходите внутрь", — говорится в публикации.Издание также процитировало слова российского лидера, который назвал Зеленского "талантливым артистом". На совещании, посвященном ситуации в зоне специальной военной операции, начальник Генерального штаба Министерства обороны России Валерий Герасимов отметил, что объединение войск "Запад" продолжает боевые операции после освобождения Купянска, атакуя окруженного противника восточнее города на левом берегу реки Оскол. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая включает в себя большую пресс-конференцию и прямую линию с президентом, началась в пятницу в полдень. Прием вопросов стартовал 4 декабря в 15:00 по московскому времени и будет продолжаться до завершения программы. В этом году, как и в 2024 году, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. В Москве, в Гостином дворе, где проводится прямая линия, собрались около 600 журналистов. Представители СМИ, в том числе из недружественных стран, также смогут задать свои вопросы.

