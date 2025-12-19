https://1prime.ru/20251219/putin-865730910.html
Орбан сделал громкое заявление на фоне речи Путина
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X выразил солидарность с утверждением президента России Владимира Путина о недопустимости действий ЕС в отношении замороженных российских активов. "Использование замороженных российских активов? Эта идея давным-давно устарела. Совместный бюджет ЕС для Украины? Дотации, замаскированные под займы, только подпитывают конфликт", — подчеркнул он. Орбан также заявил, что не хочет, чтобы будущее поколение Венгрии "расплачивалось за эту войну". Во время пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, Владимир Путин сказал, что попытки конфискации российских активов Евросоюзом — это даже не кража, а грабеж. Он добавил, что Москва предпримет все возможное для защиты своих интересов. В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.Как сказал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС после саммита и обсуждений поняли, что конфискация российских активов влечет за собой сложные финансовые и юридические риски. Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для нужд Киева. Обсуждали размер кредита от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро, который Украина условно должна будет вернуть после урегулирования конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Между тем, в МИД заявили, что предложения ЕС о репарациях со стороны России выглядят оторванными от реальности.
