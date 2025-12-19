Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал проект по созданию Ангаро-Енисейского кластера интересным - 19.12.2025
Путин назвал проект по созданию Ангаро-Енисейского кластера интересным
Президент РФ Владимир Путин назвал очень интересным проектом планы по созданию Ангаро-Енисейского кластера по добыче металлов, в том числе редкоземельных.
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал очень интересным проектом планы по созданию Ангаро-Енисейского кластера по добыче металлов, в том числе редкоземельных. "Очень интересный проект", - сказал российский лидер в ходе прямой линии, упоминая планы по созданию Ангаро-Енисейского кластера по добыче металлов. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в четверг, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлился вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию. Кластер глубокой переработки критически важных редких и редкоземельных металлов (РЗМ) планируется создать в Ангаро-Енисейском макрорегионе. Редкие и редкоземельные металлы крайне востребованы в большом числе отраслей промышленности, в том числе в оборонной. Создание собственной металлургической базы РЗМ — это элемент стратегической безопасности, и будущий кластер позволит интегрировать гражданские и оборонные технологии, обеспечивая суверенитет РФ, подчеркивал ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Проект кластера, как ожидается, объединит десятки предприятий, научных институтов и вузов в единую сеть. Кластер позволит создать высокотехнологичные производства с высокой добавленной стоимостью и даст возможность сформировать разветвленную систему кооперации в контуре редкоземельной металлургии — от технологии до конечного продукта, пояснял секретарь СБ РФ. Как отмечал Шойгу, помимо редких и редкоземельных металлов в кластере получат развитие новые материалы, полупроводники, силовая электроника, 3D-печать, робототехника, искусственный интеллект. По сути, кластер будет представлять собой место, где будут соседствовать исследовательские лаборатории и производственные цеха, где инженер будет работать вместе с ученым, технологом и квалифицированным рабочим в едином информационном и технологическом пространстве.
промышленность, россия, рф, владимир путин, сергей шойгу, "прямая линия" президента россии
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Сергей Шойгу, "Прямая линия" президента России
19:48 19.12.2025
 
Путин назвал проект по созданию Ангаро-Енисейского кластера интересным

Путин назвал создание Ангаро-Енисейского кластера по добыче металлов интересным проектом

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
© РИА Новости . POOL
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал очень интересным проектом планы по созданию Ангаро-Енисейского кластера по добыче металлов, в том числе редкоземельных.
"Очень интересный проект", - сказал российский лидер в ходе прямой линии, упоминая планы по созданию Ангаро-Енисейского кластера по добыче металлов.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в четверг, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлился вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Кластер глубокой переработки критически важных редких и редкоземельных металлов (РЗМ) планируется создать в Ангаро-Енисейском макрорегионе. Редкие и редкоземельные металлы крайне востребованы в большом числе отраслей промышленности, в том числе в оборонной. Создание собственной металлургической базы РЗМ — это элемент стратегической безопасности, и будущий кластер позволит интегрировать гражданские и оборонные технологии, обеспечивая суверенитет РФ, подчеркивал ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Проект кластера, как ожидается, объединит десятки предприятий, научных институтов и вузов в единую сеть. Кластер позволит создать высокотехнологичные производства с высокой добавленной стоимостью и даст возможность сформировать разветвленную систему кооперации в контуре редкоземельной металлургии — от технологии до конечного продукта, пояснял секретарь СБ РФ. Как отмечал Шойгу, помимо редких и редкоземельных металлов в кластере получат развитие новые материалы, полупроводники, силовая электроника, 3D-печать, робототехника, искусственный интеллект. По сути, кластер будет представлять собой место, где будут соседствовать исследовательские лаборатории и производственные цеха, где инженер будет работать вместе с ученым, технологом и квалифицированным рабочим в едином информационном и технологическом пространстве.
