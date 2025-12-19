Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уничтожить его". На Западе унизили Макрона после слов Путина - 19.12.2025
https://1prime.ru/20251219/putin-865734084.html
"Уничтожить его". На Западе унизили Макрона после слов Путина
"Уничтожить его". На Западе унизили Макрона после слов Путина - 19.12.2025, ПРАЙМ
"Уничтожить его". На Западе унизили Макрона после слов Путина
Попытка Европы навредить президенту России Владимиру Путину обернулась неудачей, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X,... | 19.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Попытка Европы навредить президенту России Владимиру Путину обернулась неудачей, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X, комментируя провал плана ЕС по российским активам. "Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен понесли потери из-за решения ЕС по российским активам! &lt;…&gt; Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер одержал победу, ведь он тоже сторонник мира! И в очередной раз Макрон оказывается унижен Путиным", — написал он.Политический деятель отметил, что Европе удалось сохранить принципы международного права, несмотря на "попытки евроястребов уничтожить его в интересах войны".Во время пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, Владимир Путин заявил, что попытки конфисковать российские активы в Евросоюзе являются не просто кражей, а скорее грабежом. Президент также заверил, что Москва примет все возможные меры для защиты своих интересов. В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз намерен предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, полагаясь на бюджет ЕС и возможно компенсируя его за счет российских активов, заморозку которых в Москве неоднократно называли воровством.Премьер Бельгии заявил, что все страны ЕС после проведения саммита и обсуждений пришли к пониманию того, что конфискация российских активов сопряжена с финансовыми и юридическими трудностями, управление которыми весьма затруднительно. Позже французский лидер отметил, что возобновление диалога с Путиным могло бы быть полезным для европейских стран. Он также подчеркнул, что Брюссель продолжит финансирование и поддержку Украины, но ему предстоит отыскать пути и механизмы для восстановления полноценного диалога с Москвой.
22:32 19.12.2025
 
"Уничтожить его". На Западе унизили Макрона после слов Путина

Филиппо: европейские лидеры потерпели неудачу в планах против Путина

МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Попытка Европы навредить президенту России Владимиру Путину обернулась неудачей, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X, комментируя провал плана ЕС по российским активам.
"Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен понесли потери из-за решения ЕС по российским активам! <…> Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер одержал победу, ведь он тоже сторонник мира! И в очередной раз Макрон оказывается унижен Путиным", — написал он.
РОССИЯ, МОСКВА, ЕВРОПА, БЕЛЬГИЯ, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, ЕС, ЕК, Евросовет
 
 
Заголовок открываемого материала