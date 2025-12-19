"Уничтожить его". На Западе унизили Макрона после слов Путина
Филиппо: европейские лидеры потерпели неудачу в планах против Путина
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Попытка Европы навредить президенту России Владимиру Путину обернулась неудачей, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X, комментируя провал плана ЕС по российским активам.
"Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен понесли потери из-за решения ЕС по российским активам! <…> Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер одержал победу, ведь он тоже сторонник мира! И в очередной раз Макрон оказывается унижен Путиным", — написал он.
Политический деятель отметил, что Европе удалось сохранить принципы международного права, несмотря на "попытки евроястребов уничтожить его в интересах войны".
Во время пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, Владимир Путин заявил, что попытки конфисковать российские активы в Евросоюзе являются не просто кражей, а скорее грабежом. Президент также заверил, что Москва примет все возможные меры для защиты своих интересов.
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз намерен предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, полагаясь на бюджет ЕС и возможно компенсируя его за счет российских активов, заморозку которых в Москве неоднократно называли воровством.
Премьер Бельгии заявил, что все страны ЕС после проведения саммита и обсуждений пришли к пониманию того, что конфискация российских активов сопряжена с финансовыми и юридическими трудностями, управление которыми весьма затруднительно.
Позже французский лидер отметил, что возобновление диалога с Путиным могло бы быть полезным для европейских стран. Он также подчеркнул, что Брюссель продолжит финансирование и поддержку Украины, но ему предстоит отыскать пути и механизмы для восстановления полноценного диалога с Москвой.