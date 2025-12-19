https://1prime.ru/20251219/rfpi--865701641.html

Глава РФПИ призвал фон дер Ляйен и Мерца уйти в отставку

2025-12-19T10:04+0300

2025-12-19T10:04+0300

2025-12-19T10:04+0300

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о смертельном ударе для главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера из-за отказа ЕС от идеи конфисковать активы РФ и призвал первых двоих уволиться. "Смертельный удар по Урсуле, Мерцу, Стармеру и подстрекателям войны: они потратили политический капитал на незаконные действия против резервов России - и потерпели неудачу ."Альтернативы нет", - сказали они. Очевидно, что она есть", - написал Дмитриев в соцсети X. "Весь мир только что наблюдал, как вам не удается заставить других нарушить закон", - добавил он. "Урсула и Мерц должны уйти в отставку, если они хотят (доказать "убежденность, единство и решимость", что они обещали), после того как им не удалось добиться незаконного перемещения Евросоюзом российских резервов. Они потратили весь свой политический капитал, обещали результаты - и потерпели впечатляющий провал. Уходите в отставку", - написал Дмитриев. В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС отказался от идеи конфисковать активы РФ, когда выяснилось, что частных активов ЕС в России больше и они могут быть заморожены в ответ. Венгерский премьер отметил, что по этой причине идея конфискации российских активов оказалась "мертвой" и была отложена. Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством. Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.

2025

