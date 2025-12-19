Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РФПИ призвал фон дер Ляйен и Мерца уйти в отставку - 19.12.2025
Глава РФПИ призвал фон дер Ляйен и Мерца уйти в отставку
Глава РФПИ призвал фон дер Ляйен и Мерца уйти в отставку - 19.12.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ призвал фон дер Ляйен и Мерца уйти в отставку
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T10:04+0300
2025-12-19T10:04+0300
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о смертельном ударе для главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера из-за отказа ЕС от идеи конфисковать активы РФ и призвал первых двоих уволиться. "Смертельный удар по Урсуле, Мерцу, Стармеру и подстрекателям войны: они потратили политический капитал на незаконные действия против резервов России - и потерпели неудачу ."Альтернативы нет", - сказали они. Очевидно, что она есть", - написал Дмитриев в соцсети X. "Весь мир только что наблюдал, как вам не удается заставить других нарушить закон", - добавил он. "Урсула и Мерц должны уйти в отставку, если они хотят (доказать "убежденность, единство и решимость", что они обещали), после того как им не удалось добиться незаконного перемещения Евросоюзом российских резервов. Они потратили весь свой политический капитал, обещали результаты - и потерпели впечатляющий провал. Уходите в отставку", - написал Дмитриев. В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС отказался от идеи конфисковать активы РФ, когда выяснилось, что частных активов ЕС в России больше и они могут быть заморожены в ответ. Венгерский премьер отметил, что по этой причине идея конфискации российских активов оказалась "мертвой" и была отложена. Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством. Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.
10:04 19.12.2025
 
Глава РФПИ призвал фон дер Ляйен и Мерца уйти в отставку

Глава РФПИ Дмитриев призвал фон дер Ляйен, Мерца и Стармера уйти в отставку

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о смертельном ударе для главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера из-за отказа ЕС от идеи конфисковать активы РФ и призвал первых двоих уволиться.
"Смертельный удар по Урсуле, Мерцу, Стармеру и подстрекателям войны: они потратили политический капитал на незаконные действия против резервов России - и потерпели неудачу ."Альтернативы нет", - сказали они. Очевидно, что она есть", - написал Дмитриев в соцсети X.
"Весь мир только что наблюдал, как вам не удается заставить других нарушить закон", - добавил он.
"Урсула и Мерц должны уйти в отставку, если они хотят (доказать "убежденность, единство и решимость", что они обещали), после того как им не удалось добиться незаконного перемещения Евросоюзом российских резервов. Они потратили весь свой политический капитал, обещали результаты - и потерпели впечатляющий провал. Уходите в отставку", - написал Дмитриев.
В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС отказался от идеи конфисковать активы РФ, когда выяснилось, что частных активов ЕС в России больше и они могут быть заморожены в ответ. Венгерский премьер отметил, что по этой причине идея конфискации российских активов оказалась "мертвой" и была отложена.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством. Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Макрон назвал главный рычаг давления на Россию
08:27
 
Политика
 
 
