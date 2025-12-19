"Деловая Россия" ожидает снижения ключевой ставки ЦБ в пятницу

https://1prime.ru/20251219/rossija-865693508.html

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. "Деловая Россия" ожидает снижения ключевой ставки ЦБ на заседании в пятницу, но важнее не сам размер ставки, а формирование у бизнеса ожиданий ее устойчивого снижения в 2026 году при сохранении уровня регуляторных требований к эмитентам, заявил РИА Новости глава подкомитета по публичным рынкам капитала объединения Алексей Лазутин. Как отметил эксперт, эти два фактора будут заложены бизнесом в инвестиционных стратегиях на следующий год. По его словам, аналитики уже оценили 2026 год как возможно более позитивный с точки зрения числа размещений акций и облигаций - как крупных компаний, так и средних, которые находятся в высокой стадии готовности и следят за рыночной конъюнктурой. "Однако ключевую роль в принятии решений о выходе на публичный рынок капитала будет играть степень и динамика усиления или снижения регуляторной нагрузки на потенциальных и действующих эмитентов", - считает он. По словам Лазутина, деловое сообщество просит ЦБ обсудить с бизнесом и экспертным сообществом проект положения "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", который регулятор опубликовал на этой неделе. Банк России подготовил изменения в действующее регулирование о раскрытии информации эмитентами, в том числе направленные на повышение прозрачности первичных публичных размещений акций. Действие проекта будет распространяться на эмитентов ценных бумаг, включая кредитные организации и некредитные финансовые организации, Банк России. Принятие проекта предполагается в первом квартале 2026 года. Планируется, что проект вступит в силу 1 октября 2026 года. Не все эмитенты и организаторы выпусков готовы к нововведениям, особенно если речь про некотировальный список: в результате это может привести к исчезновению целой ниши потенциальных эмитентов из числа малых быстрорастущих компаний, считает Лазутин. "Цель обновленных требований, безусловно, благая - защитить розничного инвестора, который набирает вес как игрок фондового рынка. Но нужно соблюсти баланс, учитывая интересы эмитентов. Усиление регуляторной нагрузки может сказаться на объеме размещений и, соответственно, на возможности исполнения поручения президента по удвоению капитализации фондового рынка к 2030 году", - полагает эксперт. Как говорил на прошлой неделе в интервью РИА Новости первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин, предложения регулятора направлены не на оживление рынка IPO, а на то, что при публичных размещениях должны учитываться интересы всех сторон: это эмитенты, инвесторы и организаторы. Все три стороны должны обладать определенными правами и обязанностями, должны понимать свою роль в этом процессе.

