Средняя страховая пенсия по инвалидности в России превысит 17 тысяч рублей

2025-12-19T01:41+0300

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Средняя страховая пенсия по инвалидности в России в следующем году превысит 17 тысяч рублей, подсчитало РИА Новости. Так, средний размер пенсии по инвалидности в следующем году составит 17,1 тысячи рублей. При этом для работающих пенсионеров она будет на уровне 17,3 тысячи рублей, а для неработающих - 17 тысяч рублей. Если же россиянин получает социальную пенсию по инвалидности, то ему на счет ежемесячно будет приходить около 17 тысяч рублей, при этом работающие пенсионеры получат примерно 17,1 тысячи рублей, а неработающие - 16,9 тысячи. Страховые пенсии россиян со следующего года будут увеличены на 7,6%, при этом социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8%, следует из федерального бюджета Социального фонда России.

