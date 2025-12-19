https://1prime.ru/20251219/rossija-865694401.html

Россия нарастила поставки рыбы в Европу и Японию

Россия нарастила поставки рыбы в Европу и Японию - 19.12.2025

Россия нарастила поставки рыбы в Европу и Японию

Россия в 2025 году нарастила поставки рыбы и морепродуктов в Европу и Японию, сейчас на сегмент мирового рынка с недружественными режимами приходится около 40%... | 19.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Россия в 2025 году нарастила поставки рыбы и морепродуктов в Европу и Японию, сейчас на сегмент мирового рынка с недружественными режимами приходится около 40% российского рыбного экспорта, рассказал в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "В этом году рост поставок в Европу на 15% в деньгах. Спрос там серьезно подрос после сильного провала в 2024 году. ... Продолжаются поставки в Японию, в этом году прирост на 5%", - сообщил он. Так, Европа в основном покупает у России продукцию из минтая и треску. Япония же – сурими (фарш из минтая), крабов. Зверев поделился, что европейская ассоциация рыбопереработчиков рассказала в своем недавнем отчете, что антироссийские санкции привели к тому, что европейская рыбопереработка сократилась на 10%. По словам президента ВАРПЭ, поставки российские рыбы и морепродуктов осуществляются в разные страны. "В сегмент мирового рынка с недружественными режимами поставки составили 2,8 миллиарда долларов. Это около 40% от общего объема российского рыбного экспорта", - добавил он. При этом, рассказал Зверев, отечественные рыбаки продолжают работать над расширением экспорта в страны с дружественными режимами, в страны, которые до недавнего времени мало покупали российскую рыбопродукцию: Латинская Америка, Индия и страны Юго-Восточной Азии.

