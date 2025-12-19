https://1prime.ru/20251219/rossija-865696044.html
В России предложили объявить 2028 год Годом чемпиона
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Лидер движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская предложила объявить 2028 год в России Годом чемпиона.
"Нашим спортсменам в любом случае нужна будет поддержка. Поэтому мы предлагаем сделать 2028 год Годом чемпиона, чтобы каждый спортсмен ощущал поддержку всей страны, президента и каждого гражданина", - сказала Лещинская РИА Новости.
По ее словам, инициатива приурочена к летним Олимпийским играм в Лос-Анджелесе. Лещинская выразила уверенность, что власти приложат максимум усилий для возвращения российских спортсменов на международную арену под своим флагом и гимном.
По мнению общественников, эта мера также позволит привлечь внимание подрастающего поколения к спорту и олимпийскому движению.
В рамках года чемпиона предлагается реализовать ряд инициатив, направленных на выполнение поручения президента России Владимира Путина по вовлечению в систематические занятия спортом до 70% россиян.
