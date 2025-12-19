https://1prime.ru/20251219/rossija-865698171.html

В России появились первые веганские продукты из амаранта

В России появились первые веганские продукты из амаранта - 19.12.2025, ПРАЙМ

В России появились первые веганские продукты из амаранта

Первые веганские продукты из амаранта появились в России, производитель из Воронежской области получил сертификат соответствия требованиям ГОСТа на амарантовую... | 19.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Первые веганские продукты из амаранта появились в России, производитель из Воронежской области получил сертификат соответствия требованиям ГОСТа на амарантовую муку, крупу и масло, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "В России появились первые веганские амарантовые продукты. Сертификат предприятию "Амарант Технология" (входит в состав научно-производственного холдинга "АмарантАгро") торжественно вручил заместитель председателя правительства Воронежской области Алексей Сапронов. Производитель успешно прошел сертификацию продукции в аккредитованном органе по сертификации "Роскачество-Веган" и получил сертификат на амарантовую муку, крупу и масло", - рассказали в организации. Там же добавили, что сертификат подтверждает соответствие продукции ГОСТу Р 71528-2024, который разработан на основе международного стандарта. ГОСТ устанавливает строгие технические критерии для продуктов и ингредиентов, пригодных для вегетарианцев и веганов, в том числе в части маркировки и заявлений. Отмечается, что производители имеют право маркировать свою продукцию специальным утвержденным знаком для веганской продукции после прохождения сертификации в Роскачестве. Также информация о сертификации вносится в реестр Росаккредитации. Амарант - это род преимущественно травянистых растений с мелкими цветками, некоторые виды которых выращивают для употребления в пищу. Культура содержит витамины, железо и другие минералы. У растения - съедобные листья, также из него делают муку, крупу и масло.

