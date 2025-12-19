https://1prime.ru/20251219/rossija-865698579.html

В России снизились ставки аренды на полувагоны

В России снизились ставки аренды на полувагоны

2025-12-19T07:38+0300

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Ставки аренды на полувагоны в России на протяжении девяти месяцев снизились на 66% и в сентябре составили 880 рублей за вагон в сутки, следует из аналитического обзора "Союза операторов железнодорожного транспорта" (СОЖТ), который есть в распоряжении РИА Новости. "На протяжении девяти месяцев 2025 года динамика ставок аренды полувагона последовательно снижалась – с 2620 рублей за вагон в сутки в декабре 2024 года до 880 рублей за вагон в сутки в сентябре 2025 года", - говорится в "Обзоре работы грузового железнодорожного транспорта". Таким образом, снижение за отчетный период составило чуть более 66%. "При этом диапазон ставок составляет от 600 до 1100 рублей за вагон в сутки. Для краткосрочной аренды соответствующий диапазон в сентябре 2025 года – от 200 до 800 рублей за вагон в сутки (в обоих случаях речь идет о стандартных полувагонах). Для инновационных полувагонов (25 тс. на ось) долгосрочные ставки находятся в диапазоне от 950 до 1050 рублей, а краткосрочные ставки находятся в диапазоне от 700 до 1300 рублей за вагон в сутки", - сообщают СОЖТ. По данным "Института проблем естественных монополий" (ИПЕМ), общее снижение ставок аренды за 12 месяцев текущего года составило 63%. Так, например, ставки аренды на инновационные полувагоны в январе составляли 3097 рублей в сутки, а в декабре этот показатель опустился до 1167 рублей в сутки. Также по типовым полувагонам: в начале года - 2603 рублей в сутки против 728 рублей в сутки в декабре. "По оценкам ИПЕМ, за последние три-четыре месяца 2025 года интенсивность снижения ставок аренды полувагонов замедлилась и стабилизировалась на указанных объемах. Есть риски дополнительного ограниченного снижения ставок в первом квартале 2026 года. Начало интенсивного восстановление ставок аренды ожидается к 2027 году", - рассказал заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук. Президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин утверждает, что ставки операторов стремятся к минимуму за последние пять лет. "При совпадении ряда факторов (недостаточное снижение вагонного парка и снижение грузовой базы) ставки обновят исторический минимум и выйдут на отметку 280-320 рублей в сутки. В оптимистичном сценарии среднегодовой уровень будет на отметке 850 рублей в сутки. И это значительно ниже экономически обоснованного уровня содержания вагона - 1800-2200 - рублей", - заключил эксперт.

2025

