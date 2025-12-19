Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Россияне в ноябре оформили минимальное количество кредитных карт с весны 2022 года - всего 1,02 миллиона штук, подсчитали для РИА Новости в компании "Скоринг бюро". По данным компании, банки в конце осени выдали россиянам всего 1,02 миллиона карт на общую сумму в 93,5 миллиарда рублей - это минимум с апреля 2022 года как в количественном, так и денежном выражении. За месяц число новых выдач сократилось на 12%, а объем задолженности - на 7%. При этом средний лимит по кредитным картам, наоборот, за прошлый месяц увеличился - на 6%, до 91 539 рублей. Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле - до 18% годовых, в сентябре - до 17% годовых. По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку - четвертый раз подряд, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Также ЦБ сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится уже сегодня, 19 декабря.
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Россияне в ноябре оформили минимальное количество кредитных карт с весны 2022 года - всего 1,02 миллиона штук, подсчитали для РИА Новости в компании "Скоринг бюро".
По данным компании, банки в конце осени выдали россиянам всего 1,02 миллиона карт на общую сумму в 93,5 миллиарда рублей - это минимум с апреля 2022 года как в количественном, так и денежном выражении. За месяц число новых выдач сократилось на 12%, а объем задолженности - на 7%.
При этом средний лимит по кредитным картам, наоборот, за прошлый месяц увеличился - на 6%, до 91 539 рублей.
Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле - до 18% годовых, в сентябре - до 17% годовых. По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку - четвертый раз подряд, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Также ЦБ сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.
Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится уже сегодня, 19 декабря.
 
Заголовок открываемого материала