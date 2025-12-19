https://1prime.ru/20251219/rossiya--865703177.html

Россия сократила вложения в американские гособлигации

экономика

финансы

россия

сша

япония

великобритания

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за октябрь сократился до 30 миллионов долларов с уровня месяцем ранее в 31 миллиона, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной ведомством статистики за октябрь, этот портфель теперь состоит из 23 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 7 миллионов - в краткосрочных. На конец сентября объем вложений составлял 22 миллиона и 9 миллионов долларов соответственно. Первое место в списке крупнейших держателей долга США все так же у Японии, вложения которой за месяц выросли до 1,2 триллиона долларов с 1,189 триллиона. На втором месте остается Великобритания, чей показатель увеличился до 877,9 миллиарда долларов с 864,7 миллиардов по итогам сентября. Третье место, тоже как и месяц назад, осталось у Китая, но его вложения снизились - до 688,7 миллиарда долларов с 700,5 миллиарда месяцем ранее.

