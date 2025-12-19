Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия сократила вложения в американские гособлигации - 19.12.2025, ПРАЙМ
Россия сократила вложения в американские гособлигации
Россия сократила вложения в американские гособлигации - 19.12.2025, ПРАЙМ
Россия сократила вложения в американские гособлигации
Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за октябрь сократился до 30 миллионов долларов с уровня месяцем ранее в 31 миллиона, свидетельствуют... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T10:32+0300
2025-12-19T10:32+0300
экономика
финансы
россия
сша
япония
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859634741_0:37:3310:1899_1920x0_80_0_0_e63fb6d82866d1a4c4703af6bba26de0.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за октябрь сократился до 30 миллионов долларов с уровня месяцем ранее в 31 миллиона, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной ведомством статистики за октябрь, этот портфель теперь состоит из 23 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 7 миллионов - в краткосрочных. На конец сентября объем вложений составлял 22 миллиона и 9 миллионов долларов соответственно. Первое место в списке крупнейших держателей долга США все так же у Японии, вложения которой за месяц выросли до 1,2 триллиона долларов с 1,189 триллиона. На втором месте остается Великобритания, чей показатель увеличился до 877,9 миллиарда долларов с 864,7 миллиардов по итогам сентября. Третье место, тоже как и месяц назад, осталось у Китая, но его вложения снизились - до 688,7 миллиарда долларов с 700,5 миллиарда месяцем ранее.
финансы, россия, сша, япония, великобритания
Экономика, Финансы, РОССИЯ, США, ЯПОНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
10:32 19.12.2025
 
Россия сократила вложения в американские гособлигации

Россия сократила вложения в американские гособлигации до 30 миллионов долларов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Доллары США
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за октябрь сократился до 30 миллионов долларов с уровня месяцем ранее в 31 миллиона, свидетельствуют данные минфина США.
Как следует из опубликованной ведомством статистики за октябрь, этот портфель теперь состоит из 23 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 7 миллионов - в краткосрочных. На конец сентября объем вложений составлял 22 миллиона и 9 миллионов долларов соответственно.
Первое место в списке крупнейших держателей долга США все так же у Японии, вложения которой за месяц выросли до 1,2 триллиона долларов с 1,189 триллиона.
На втором месте остается Великобритания, чей показатель увеличился до 877,9 миллиарда долларов с 864,7 миллиардов по итогам сентября. Третье место, тоже как и месяц назад, осталось у Китая, но его вложения снизились - до 688,7 миллиарда долларов с 700,5 миллиарда месяцем ранее.
