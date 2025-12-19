Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сборище полудурков". Журналист раскрыл провал ЕС из-за России - 19.12.2025, ПРАЙМ
"Сборище полудурков". Журналист раскрыл провал ЕС из-за России
"Сборище полудурков". Журналист раскрыл провал ЕС из-за России - 19.12.2025, ПРАЙМ
"Сборище полудурков". Журналист раскрыл провал ЕС из-за России
Европейские лидеры потерпели неудачу в стремлении конфисковать замороженные российские активы, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. | 19.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Европейские лидеры потерпели неудачу в стремлении конфисковать замороженные российские активы, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. "И снова самое слабое и непопулярное сборище полудурков, когда-либо приходивших к власти в Европе, потерпело неудачу. Фактического захвата российских активов в пользу Украины не было, не будет и не может быть", — написал он.Он отметил, что конфискация активов является не более чем "фантазией", как и предполагаемая "победа" Киева. В Брюсселе в пятницу вечером завершился саммит, по итогам которого Европейский Союз временно отказался от идеи изъятия российских средств и принял решение предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро из своего бюджета. Уточняется, что Венгрия, Словакия и Чехия не принимают участия в обеспечении этого кредита.
17:28 19.12.2025
 
"Сборище полудурков". Журналист раскрыл провал ЕС из-за России

Боуз: ЕС провалили вопрос конфискации российских активов

© РИА Новости . Стрингер
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Европейские лидеры потерпели неудачу в стремлении конфисковать замороженные российские активы, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"И снова самое слабое и непопулярное сборище полудурков, когда-либо приходивших к власти в Европе, потерпело неудачу. Фактического захвата российских активов в пользу Украины не было, не будет и не может быть", — написал он.
Он отметил, что конфискация активов является не более чем "фантазией", как и предполагаемая "победа" Киева.
В Брюсселе в пятницу вечером завершился саммит, по итогам которого Европейский Союз временно отказался от идеи изъятия российских средств и принял решение предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро из своего бюджета. Уточняется, что Венгрия, Словакия и Чехия не принимают участия в обеспечении этого кредита.
