МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Европейские лидеры потерпели неудачу в стремлении конфисковать замороженные российские активы, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. "И снова самое слабое и непопулярное сборище полудурков, когда-либо приходивших к власти в Европе, потерпело неудачу. Фактического захвата российских активов в пользу Украины не было, не будет и не может быть", — написал он.Он отметил, что конфискация активов является не более чем "фантазией", как и предполагаемая "победа" Киева. В Брюсселе в пятницу вечером завершился саммит, по итогам которого Европейский Союз временно отказался от идеи изъятия российских средств и принял решение предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро из своего бюджета. Уточняется, что Венгрия, Словакия и Чехия не принимают участия в обеспечении этого кредита.

