"Сделать это с Путиным". В США забили тревогу из-за шага против России - 19.12.2025
"Сделать это с Путиным". В США забили тревогу из-за шага против России
"Сделать это с Путиным". В США забили тревогу из-за шага против России - 19.12.2025
"Сделать это с Путиным". В США забили тревогу из-за шага против России
Действия европейских лидеров в отношении замороженных российских активов демонстрируют их безрассудную агрессию в адрес Москвы и могут привести к экономическому
2025-12-19T22:45+0300
2025-12-19T22:45+0300
москва
украина
брюссель
финансы
мировая экономика
владимир путин
урсула фон дер ляйен
ек
ес
евросовет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_0:52:3059:1773_1920x0_80_0_0_4b08396228d728275583a2657352a7cc.jpg
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Действия европейских лидеров в отношении замороженных российских активов демонстрируют их безрассудную агрессию в адрес Москвы и могут привести к экономическому кризису в ЕС, заявил журналист Рик Санчес в эфире своего YouTube-канала."Именно это и говорят многие европейцы, даже главные банкиры в Брюсселе говорят главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и другим: "Не делайте этого! Как только вы это сделаете, вы, по сути, дадите миру понять, что можете заморозить активы своих клиентов в банке по политическим причинам. Никто вам никогда больше не поверит. Никто никогда больше не положит свои деньги в ваш банк. Ведь если вы можете сделать это с Владимиром Путиным и Россией, вы сделаете это и с ними", — сказал он.Санчес подчеркнул, что европейские лидеры игнорируют эти предупреждения, поскольку они "ослеплены ненавистью к России".Во время пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, Владимир Путин заявил, что попытки конфисковать российские активы в Евросоюзе являются не просто кражей, а скорее грабежом. Президент также заверил, что Москва примет все возможные меры для защиты своих интересов.В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.Как сказал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС после саммита и обсуждений поняли, что конфискация российских активов влечет за собой сложные финансовые и юридические риски.Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для нужд Киева. Обсуждали размер кредита от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро, который Украина условно должна будет вернуть после урегулирования конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Между тем, в МИД заявили, что предложения ЕС о репарациях со стороны России выглядят оторванными от реальности.
москва
украина
брюссель
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_4105b42e5307fb6937a2afac43f521b1.jpg
1920
1920
true
москва, украина, брюссель, финансы, мировая экономика, владимир путин, урсула фон дер ляйен, ек, ес, евросовет
МОСКВА, УКРАИНА, Брюссель, Финансы, Мировая экономика, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, ЕК, ЕС, Евросовет
22:45 19.12.2025
 
"Сделать это с Путиным". В США забили тревогу из-за шага против России

Санчес: действия ЕС по активам России предвещают экономический кризис в Европе

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Действия европейских лидеров в отношении замороженных российских активов демонстрируют их безрассудную агрессию в адрес Москвы и могут привести к экономическому кризису в ЕС, заявил журналист Рик Санчес в эфире своего YouTube-канала.
"Именно это и говорят многие европейцы, даже главные банкиры в Брюсселе говорят главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и другим: "Не делайте этого! Как только вы это сделаете, вы, по сути, дадите миру понять, что можете заморозить активы своих клиентов в банке по политическим причинам. Никто вам никогда больше не поверит. Никто никогда больше не положит свои деньги в ваш банк. Ведь если вы можете сделать это с Владимиром Путиным и Россией, вы сделаете это и с ними", — сказал он.
Президент Владимир Путин
"Слишком поздно". В Финляндии устроили истерику после слов Путина
2 декабря, 23:18
Санчес подчеркнул, что европейские лидеры игнорируют эти предупреждения, поскольку они "ослеплены ненавистью к России".
Во время пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, Владимир Путин заявил, что попытки конфисковать российские активы в Евросоюзе являются не просто кражей, а скорее грабежом. Президент также заверил, что Москва примет все возможные меры для защиты своих интересов.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
"Путин в страхе": требования Латвии поразили пользователей Сети
18 декабря, 20:51
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как сказал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС после саммита и обсуждений поняли, что конфискация российских активов влечет за собой сложные финансовые и юридические риски.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для нужд Киева. Обсуждали размер кредита от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро, который Украина условно должна будет вернуть после урегулирования конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Между тем, в МИД заявили, что предложения ЕС о репарациях со стороны России выглядят оторванными от реальности.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Каллас закатила истерику из-за Путина
Вчера, 19:29
 
МОСКВА УКРАИНА Брюссель Финансы Мировая экономика Владимир Путин Урсула фон дер Ляйен ЕК ЕС Евросовет
 
 
Об Агентстве
Заголовок открываемого материала