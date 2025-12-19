https://1prime.ru/20251219/rossiya-865734274.html

"Сделать это с Путиным". В США забили тревогу из-за шага против России

"Сделать это с Путиным". В США забили тревогу из-за шага против России - 19.12.2025, ПРАЙМ

"Сделать это с Путиным". В США забили тревогу из-за шага против России

Действия европейских лидеров в отношении замороженных российских активов демонстрируют их безрассудную агрессию в адрес Москвы и могут привести к экономическому | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T22:45+0300

2025-12-19T22:45+0300

2025-12-19T22:45+0300

москва

украина

брюссель

финансы

мировая экономика

владимир путин

урсула фон дер ляйен

ек

ес

евросовет

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_0:52:3059:1773_1920x0_80_0_0_4b08396228d728275583a2657352a7cc.jpg

МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Действия европейских лидеров в отношении замороженных российских активов демонстрируют их безрассудную агрессию в адрес Москвы и могут привести к экономическому кризису в ЕС, заявил журналист Рик Санчес в эфире своего YouTube-канала."Именно это и говорят многие европейцы, даже главные банкиры в Брюсселе говорят главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и другим: "Не делайте этого! Как только вы это сделаете, вы, по сути, дадите миру понять, что можете заморозить активы своих клиентов в банке по политическим причинам. Никто вам никогда больше не поверит. Никто никогда больше не положит свои деньги в ваш банк. Ведь если вы можете сделать это с Владимиром Путиным и Россией, вы сделаете это и с ними", — сказал он.Санчес подчеркнул, что европейские лидеры игнорируют эти предупреждения, поскольку они "ослеплены ненавистью к России".Во время пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, Владимир Путин заявил, что попытки конфисковать российские активы в Евросоюзе являются не просто кражей, а скорее грабежом. Президент также заверил, что Москва примет все возможные меры для защиты своих интересов.В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.Как сказал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС после саммита и обсуждений поняли, что конфискация российских активов влечет за собой сложные финансовые и юридические риски.Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для нужд Киева. Обсуждали размер кредита от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро, который Украина условно должна будет вернуть после урегулирования конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Между тем, в МИД заявили, что предложения ЕС о репарациях со стороны России выглядят оторванными от реальности.

https://1prime.ru/20251202/putin-865145866.html

https://1prime.ru/20251218/latviya-865688750.html

https://1prime.ru/20251219/kallas-865731092.html

москва

украина

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, украина, брюссель, финансы, мировая экономика, владимир путин, урсула фон дер ляйен, ек, ес, евросовет