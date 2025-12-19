"Сделать это с Путиным". В США забили тревогу из-за шага против России
Санчес: действия ЕС по активам России предвещают экономический кризис в Европе
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Действия европейских лидеров в отношении замороженных российских активов демонстрируют их безрассудную агрессию в адрес Москвы и могут привести к экономическому кризису в ЕС, заявил журналист Рик Санчес в эфире своего YouTube-канала.
"Именно это и говорят многие европейцы, даже главные банкиры в Брюсселе говорят главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и другим: "Не делайте этого! Как только вы это сделаете, вы, по сути, дадите миру понять, что можете заморозить активы своих клиентов в банке по политическим причинам. Никто вам никогда больше не поверит. Никто никогда больше не положит свои деньги в ваш банк. Ведь если вы можете сделать это с Владимиром Путиным и Россией, вы сделаете это и с ними", — сказал он.
Санчес подчеркнул, что европейские лидеры игнорируют эти предупреждения, поскольку они "ослеплены ненавистью к России".
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как сказал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС после саммита и обсуждений поняли, что конфискация российских активов влечет за собой сложные финансовые и юридические риски.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для нужд Киева. Обсуждали размер кредита от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро, который Украина условно должна будет вернуть после урегулирования конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Между тем, в МИД заявили, что предложения ЕС о репарациях со стороны России выглядят оторванными от реальности.