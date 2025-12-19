https://1prime.ru/20251219/rubl--865723987.html

Рубль опирается на решение ЦБ по ключевой ставке

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю в пятницу во второй половине дня почти растерял утренний рост после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку лишь до 16% годовых, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.47 мск повышался на 1 копейку (+0,1%), до 11,36 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,34-11,52 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,37 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,075 против 7,041 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,95 рубля. РУБЛЬ НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ ЦБ РФ Юань на Мосбирже в пятницу торговался разнонаправленно по отношению к рублю. Инерционный рост курса уровня 11,5 рубля сменился его коррекцией вниз еще до решения ЦБ РФ по ключевой ставке. После него рубль получил более сильную поддержку и в итоге почти компенсировал дневное снижение. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо пятый раз подряд снизил ключевую ставку, опять на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых. "Формально снижение ключевой ставки априори негативно для рубля. Но реальные процентные ставки ("ключ" минус инфляция) при ставке 16% остаются высокими", - комментирует Александр Бахтин из компании "Гарда Капитал". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,28% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,29% на предыдущих торгах. ПРОГНОЗЫ Ключевая ставка в реальном выражении (за вычетом инфляции) останется высокой, что продолжит оказывать поддержку рублю, считает Михаил Васильев из Совкомбанка. Высокая ключевая ставка способствует привлекательности сбережений в рублях, охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт (на валюту), делает крайне дорогой спекулятивную игру против рубля, добавляет он. Экспортерам при текущей высокой рублевой ставке выгоднее продавать валютную выручку, а не кредитоваться в рублях для финансирования текущих рублевых расходов, говорит Васильев. "Также в пользу рубля остаются профицит торгового баланса, продажи валюты в рамках бюджетных операций, низкий спрос на валюту для закупки импорта, для оттока капитала и погашения внешних долгов. В базовом сценарии (при неизменной геополитике) мы ожидаем, что рубль до конца года и в начале следующего года останется крепким доллар будет торговаться в устоявшихся диапазонах 78-83 рублей, юань: 11,1-11,8 рубля, евро: 92-98 рублей", - резюмирует он. Ключевым для рубля остается баланс импорта и экспорта, считает Бахтин из компании "Гарда Капитал". "Первый сейчас явно активизируется перед праздниками. Экспортные доходы могут сокращаться из-за расширения дисконта на российскую нефть, но тут на помощь рублю приходит бюджетное правило - в декабре продажи валюты больше в 1,6 раза, чем в ноябре. К Новому году ждем доллар на уровне 82 рубля, евро - 95–96 рублей, юань - 11,7 рубля. В январе, по нашим ожиданиям, курсы валют вырастут до 85 рублей, 100 рублей и 12 рублей соответственно", - добавляет он.

