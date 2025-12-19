https://1prime.ru/20251219/rubl-865731802.html

Набиуллина перечислила факторы укрепления рубля в этом году

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Укреплению рубля в этом году способствовали разные факторы, в том числе импортозамещение, поддержка отечественных производителей при госзакупках и повышение утильсбора; кроме того, на курс может влиять майнинг и обеление импорта, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ранее в декабре замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что рост ненефтегазового экспорта, завершение процесса замещения внешнего долга внутренним со стороны бизнеса, а также ряд решений в области регулирования импорта, например, утильсбор, привели к снижению спроса на валюту в России, что, в свою очередь, укрепило рубль. Также он упомянул майнинг, отметив, что его надо учитывать в платежном балансе, и борьбу с серым импортом. "Все факторы, которые Максим Станиславович (Орешкин - ред.) перечислил - они имеют место. Очень правильно, что он обратил внимание как раз на те структурные факторы", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о факторах, влияющих на курс рубля, и о том, входит ли в их число майнинг, повышение утильсбора и обеление импорта. Она добавила, что импортозамещение и меры по поддержке отечественных производителей при госзакупках снижают спрос на импорт. По словам главы ЦБ, уровень импорта в ВВП России существенно снизился по сравнению с 2020-2021 годами. "Это существенное структурное сокращение. И конечно, это влияет на курс", - сказала Набиуллина. В числе факторов, влияющих на курс, она упомянула и майнинг. Однако глава ЦБ отметила, что он существует уже давно, нельзя связать укрепление курса рубля именно с ним - это лишь один из дополнительных факторов. По словам Набиуллиной, частично укрепление рубля в этом году можно связать и с повышением утильсбора в октябре прошлого года и его индексацией в январе этого года. Это привело к перераспределению части импорта с 2025 года на 2024 год. "Импорт автомобилей в этом году действительно заметно сократился по сравнению с прошлым годом", - заметила председатель ЦБ. Говоря об обелении импорта, она отметила, что у ЦБ пока недостаточно данных, чтобы судить о его влиянии на курс. Но "если это будет сдерживать стоимостные объемы контрабандного, контрафактного импорта, то это может быть дополнительным фактором" укрепления рубля. Дальнейшее влияние на курс будет зависеть "от того, что будет происходить в ответ на меры по обелению импорта", заключила Набиуллина.

