Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина перечислила факторы укрепления рубля в этом году - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20251219/rubl-865731802.html
Набиуллина перечислила факторы укрепления рубля в этом году
Набиуллина перечислила факторы укрепления рубля в этом году - 19.12.2025, ПРАЙМ
Набиуллина перечислила факторы укрепления рубля в этом году
Укреплению рубля в этом году способствовали разные факторы, в том числе импортозамещение, поддержка отечественных производителей при госзакупках и повышение... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T19:48+0300
2025-12-19T19:48+0300
банк россии
финансы
россия
эльвира набиуллина
максим орешкин
банк россия
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/861995825_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d9cafc67646a4d6818ccba9195f32245.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Укреплению рубля в этом году способствовали разные факторы, в том числе импортозамещение, поддержка отечественных производителей при госзакупках и повышение утильсбора; кроме того, на курс может влиять майнинг и обеление импорта, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ранее в декабре замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что рост ненефтегазового экспорта, завершение процесса замещения внешнего долга внутренним со стороны бизнеса, а также ряд решений в области регулирования импорта, например, утильсбор, привели к снижению спроса на валюту в России, что, в свою очередь, укрепило рубль. Также он упомянул майнинг, отметив, что его надо учитывать в платежном балансе, и борьбу с серым импортом. "Все факторы, которые Максим Станиславович (Орешкин - ред.) перечислил - они имеют место. Очень правильно, что он обратил внимание как раз на те структурные факторы", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о факторах, влияющих на курс рубля, и о том, входит ли в их число майнинг, повышение утильсбора и обеление импорта. Она добавила, что импортозамещение и меры по поддержке отечественных производителей при госзакупках снижают спрос на импорт. По словам главы ЦБ, уровень импорта в ВВП России существенно снизился по сравнению с 2020-2021 годами. "Это существенное структурное сокращение. И конечно, это влияет на курс", - сказала Набиуллина. В числе факторов, влияющих на курс, она упомянула и майнинг. Однако глава ЦБ отметила, что он существует уже давно, нельзя связать укрепление курса рубля именно с ним - это лишь один из дополнительных факторов. По словам Набиуллиной, частично укрепление рубля в этом году можно связать и с повышением утильсбора в октябре прошлого года и его индексацией в январе этого года. Это привело к перераспределению части импорта с 2025 года на 2024 год. "Импорт автомобилей в этом году действительно заметно сократился по сравнению с прошлым годом", - заметила председатель ЦБ. Говоря об обелении импорта, она отметила, что у ЦБ пока недостаточно данных, чтобы судить о его влиянии на курс. Но "если это будет сдерживать стоимостные объемы контрабандного, контрафактного импорта, то это может быть дополнительным фактором" укрепления рубля. Дальнейшее влияние на курс будет зависеть "от того, что будет происходить в ответ на меры по обелению импорта", заключила Набиуллина.
https://1prime.ru/20251219/mayning-865728658.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/861995825_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_351cf012303d0e9f447aab2a8a39d147.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, эльвира набиуллина, максим орешкин, банк россия, рынок
Банк России, Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Максим Орешкин, банк Россия, Рынок
19:48 19.12.2025
 
Набиуллина перечислила факторы укрепления рубля в этом году

Набиуллина назвала три фактора, влияющих на укрепление рубля

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Укреплению рубля в этом году способствовали разные факторы, в том числе импортозамещение, поддержка отечественных производителей при госзакупках и повышение утильсбора; кроме того, на курс может влиять майнинг и обеление импорта, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Ранее в декабре замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что рост ненефтегазового экспорта, завершение процесса замещения внешнего долга внутренним со стороны бизнеса, а также ряд решений в области регулирования импорта, например, утильсбор, привели к снижению спроса на валюту в России, что, в свою очередь, укрепило рубль. Также он упомянул майнинг, отметив, что его надо учитывать в платежном балансе, и борьбу с серым импортом.
"Все факторы, которые Максим Станиславович (Орешкин - ред.) перечислил - они имеют место. Очень правильно, что он обратил внимание как раз на те структурные факторы", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о факторах, влияющих на курс рубля, и о том, входит ли в их число майнинг, повышение утильсбора и обеление импорта.
Она добавила, что импортозамещение и меры по поддержке отечественных производителей при госзакупках снижают спрос на импорт. По словам главы ЦБ, уровень импорта в ВВП России существенно снизился по сравнению с 2020-2021 годами. "Это существенное структурное сокращение. И конечно, это влияет на курс", - сказала Набиуллина.
В числе факторов, влияющих на курс, она упомянула и майнинг. Однако глава ЦБ отметила, что он существует уже давно, нельзя связать укрепление курса рубля именно с ним - это лишь один из дополнительных факторов.
По словам Набиуллиной, частично укрепление рубля в этом году можно связать и с повышением утильсбора в октябре прошлого года и его индексацией в январе этого года. Это привело к перераспределению части импорта с 2025 года на 2024 год. "Импорт автомобилей в этом году действительно заметно сократился по сравнению с прошлым годом", - заметила председатель ЦБ.
Говоря об обелении импорта, она отметила, что у ЦБ пока недостаточно данных, чтобы судить о его влиянии на курс. Но "если это будет сдерживать стоимостные объемы контрабандного, контрафактного импорта, то это может быть дополнительным фактором" укрепления рубля. Дальнейшее влияние на курс будет зависеть "от того, что будет происходить в ответ на меры по обелению импорта", заключила Набиуллина.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Набиуллина назвала майнинг одним из факторов крепкого курса рубля
18:24
 
Банк РоссииФинансыРОССИЯЭльвира НабиуллинаМаксим Орешкинбанк РоссияРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала