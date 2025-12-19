https://1prime.ru/20251219/russia-865704461.html

Суд снял ограничения с бывшей недвижимости Raven Russia

Суд снял ограничения с бывшей недвижимости Raven Russia

МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению подмосковного управления Росимущества отменил запрет на регистрационные действия в отношении зданий, сооружений и земельных участков офисно-складского комплекса в Мытищах, который ранее был изъят у девелоперской Raven Russia в пользу государства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснил представитель заявителя, принятые ранее обеспечительные меры препятствуют перерегистрации недвижимости на имя Росимущества. Суд в октябре по иску Генпрокуратуры РФ к бывшим владельцам российских активов британской компании Raven Игорю Богородову и Ярославу Шувалову и ряду юрлиц этой девелоперской группы обратил в доход государства 100% долей петербургского ООО "Первомайская заря", владеющего бизнес-центром Kellermann Center в Петербурге, а также офисно-складской комплекс в Мытищах, оформленный на эмиратскую Dorfin Holdings Limited. Суд признал незаконными несколько десятков сделок 2022-2024 годов, преимущественно по перечислению денежных средств российскими юрлицами Raven Russia в адрес эмиратской Phoenix Property Group Limited (бывшая Raven Russia Holdings Cyprus Limited), применил последствия недействительности этих сделок в виде взыскания в казну около 6,3 миллиарда рублей с Богородова, Шувалова и Phoenix Property Group и обратил взыскание на 100% "Первомайской зари" и несколько объектов недвижимости, составляющих комплекс в Мытищах. Как пояснили ответчики, денежные средства переводились не на счета Phoenix Property Group Limited в банке ВТБ, как утверждает истец, а самому банку ВТБ в качестве исполнения за эмиратскую компанию обязательств по кредиту, полученному ею в 2021 году. Суд в апреле принял обеспечительные меры, наложив арест на доли ООО "Первомайская заря", а также на имущество эмиратской Dorfin Holdings. Также Росреестру запретили регистрационные действия с 16 объектами недвижимости этих двух компаний в Петербурге и Подмосковье. Суды трех инстанций ранее полностью удовлетворили первый иск Генпрокуратуры РФ к Богородову, Шувалову и структурам Raven Russia, передав 16 складских комплексов в разных регионах России, принадлежавших Raven Russia, государству в лице Росимущества.

